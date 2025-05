Governo Trump pagará mil dólares para imigrantes que saírem dos EUA

Governo de Trump libera ação de "autodeportação" - Foto: Reprodução | X

O governo Trump anunciou um programa que vai pagar mil dólares, aproximadamente R$ 5.658, para os imigrantes em situação ilegal que deixarem os Estados Unidos de forma voluntária. A divulgação do programa aconteceu nesta segunda-feira, 05.

Para aqueles que optarem por essa “autodeportação”, além de receberem essa quantia em dinheiro, também vão receber uma assistência para a viagem de volta e terão seus nomes removidos da lista de detenção da agência de imigração norte-americana.

Essa é mais uma medida do presidente Trump, que desde o início de seu mandato vem prendendo qualquer emigrante sem autorização para residir nos Estados Unidos.

"Se você está aqui (nos EUA) ilegalmente, a autodeportação é a melhor, mais segura e mais econômica maneira de deixar os Estados Unidos e evitar a prisão. O DHS (Departamento de Segurança Interna) agora oferece assistência financeira para viagens a imigrantes ilegais e um auxílio para retornar ao seu país de origem por meio do aplicativo CBP Home", disse a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.

As passagens para que os emigrantes voltem a seus países serão custeadas pelo governo norte americano , de acordo com a secretária-assistente do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughin, em entrevista à TV norte-americana Fox News.

A quantia em dinheiro será paga por cidadão deportado, não por família, Porém, para as pessoas aprovadas no programa os valores serão depositados somente após a confirmação de que eles estão em seus países de origem, é o que diz Kristi Noem.

Um prazo de 21 dias foi estipulado para as viagens dos imigrantes, após a aprovação do programa.

De acordo com a Segurança Interna, essa é uma “oportunidade histórica para estrangeiros irregulares”. Porém, essa jogada pode ser uma economia dos EUA, visto que o custo médio por cidadão para a transferência é de US$ 17.121, aproximadamente R$ 96,9, tendo a previsão de uma economia de 70% na deportação dos imigrantes.

Aos que tiverem acesso ao programa, uma solicitação deverá ser feita de “intenção de partir” pelo CBP Home, aplicativo do governo norte americano para imigrantes que solicitaram asilo e residência o país.