Papamóvel será transformado em unidade de saúde para crianças de Gaza

Veículo está sendo equipado com utensílios médicos - Foto: Divulgação | Vatican News

O Papa Francisco doou o papamóvel para a Faixa de Gaza, onde o veículo está sendo convertido em uma clínica móvel voltada para o atendimento de crianças, cumprindo um dos últimos desejos do pontífice.

A unidade está sendo equipada com instrumentos para diagnósticos, realização de exames e tratamentos, incluindo testes rápidos para infecções, dispositivos para identificação de doenças, vacinas, kits de sutura e diversos suprimentos médicos. A clínica itinerante contará também com médicos e profissionais de saúde.

De acordo com o Vaticano, o Papa instruiu que a iniciativa fosse concretizada pela organização Caritas Jerusalém nos últimos meses de sua vida.

"Em meio a uma guerra devastadora, infraestruturas em colapso, um sistema de saúde debilitado e a falta de instrução, as crianças são as primeiras a pagar o preço, com a fome, infecções e outras condições de saúde precárias colocando suas vidas em risco. O papa Francisco costumava dizer que 'crianças não são números. São rostos. Nomes. Histórias. E cada uma delas é sagrada'. E com este último presente, suas palavras se tornaram ação", pontuou o Vaticano.