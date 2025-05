Iate naufraga e mais de 30 pessoas são resgatadas em Miami

Tripulantes ficaram na parte superior do barco com coletes salva-vidas - Foto: USCG Southeast

Um iate naufragou próximo à Ilha Monumento Flager, em uma praia de Miami, na Flórida, no último sábado, 3. No total, 32 pessoas entre passageiros e tripulantes foram resgatadas pela guarda costeira dos Estados Unidos, todas sem ferimentos, de acordo com o jornal local Miami Herald.

Autoridades locais foram acionadas para atender um chamado de um barco que estava afundando na água. O resgate ocorreu ainda no sábado, perto das 17h no horário local (18h no horário de Brasília) e envolveu, além da Guarda Costeira norte-americana, outros civis navegantes que passavam pelo local.

Os tripulantes vestiram coletes salva-vidas e se concentraram na parte superior do barco para aguardar até o momento do resgate. As equipes ainda trabalharam para recuperar a embarcação, que não representa perigo para a navegação no local.

O que aconteceu?

Imagens mostravam o iate de 19 metros submerso, com a proa sendo projetada para fora da água. Metade da embarcação ficou submersa, em Miami Beach, onde muitas celebridades têm casa por perto, de acordo com a mídia local.

Iate submerso em praia de Miami | Foto: USCG Southeast

“A operação de salvamento comercial está tentando recuperar a embarcação, que não representa um risco à navegação”, segundo a Guarda Costeira americana, que não deu detalhes sobre as causas do incidente.

Conforme ainda o perfil Yachts Worldwide, a embarcação é um Lamborghini Tecnomar, avaliado em US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões).

Na proximidade, em outras embarcações, havia ainda turistas que presenciaram o naufrágio. Uma testemunha afirmou ter visto o iate ficar totalmente na vertical. "Foi direto para a água. Definitivamente não parecia comum e é muito preocupante", disse Rachel Miller, que testemunhou o acidente, em entrevista à CBS News.