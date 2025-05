Conclave: Trump publica imagem como papa feita por IA e causa polêmica

Postagem causou indignação entre internautas e religiosos - Foto: Reprodução / O Globo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a provocar controvérsia nas redes sociais ao publicar uma imagem gerada por inteligência artificial na qual aparece vestido como o papa. A postagem, feita na plataforma Truth Social, foi republicada pelo perfil oficial da Casa Branca no X (antigo Twitter), gerando críticas e acusações de desrespeito religioso.

A imagem foi compartilhada poucos dias antes do início do Conclave do Vaticano, marcado para 7 de maio, que escolherá o sucessor do papa Francisco. A eleição papal deve durar entre dois e três dias, segundo os cardeais envolvidos.

A polêmica se intensificou após Trump brincar com a possibilidade de assumir o posto mais alto da Igreja Católica. Quando questionado por jornalistas sobre sua preferência para o novo pontífice, ele respondeu: “Eu gostaria de ser papa. Seria a minha primeira escolha.”

Nos comentários da publicação, internautas criticaram a iniciativa, chamando-a de “inapropriada, insensível e desrespeitosa”.

O conclave anterior, que elegeu Francisco, durou dois dias. Embora o mais longo da história tenha se estendido por quase três anos, a expectativa é de um processo rápido desta vez.