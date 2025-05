Tsunami pode atingir Chile após terremoto

Terremoto de magnitude destruidora atinge Chile e Argentina - Foto: AFP

Na manhã desta sexta-feira, 2, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região de Magallanes, no extremo sul do Chile, levando as autoridades a emitirem um alerta de tsunami e a ordenarem a evacuação das áreas costeiras.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Armada do Chile (SHOA) e o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) determinaram a evacuação imediata do litoral da região de Magallanes e da zona de praia do Território Antártico Chileno. O presidente Gabriel Boric, natural de Punta Arenas, suspendeu sua agenda para acompanhar a situação e mobilizou todos os recursos do Estado para enfrentar a emergência.

Llamamos a evacuar borde costero en toda región de Magallanes. En estos momentos nuestro deber es prevenir y hacer caso a autoridades. COGRID regional y nacional están comenzando. Todos los recursos del Estado están a disposición. https://t.co/2qAA3TGEcN — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 2, 2025

Terremoto de 5,8 graus atinge noroeste da Argentina

Um terremoto de magnitude 5,8 foi registrado nesta quinta-feira, 1º, na província de La Rioja, localizada no noroeste da Argentina.

Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos materiais significativos, mas as autoridades seguem monitorando a situação e reforçando as medidas de segurança para a população local.