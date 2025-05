Uber lança versão para facilitar o acesso de idosos

- Foto: Reprodução internet

Uma nova versão do aplicativo Uber, lançada recentemente, promete facilitar o acesso de idosos na plataforma. Nessa versão simplificada, inclui uma fonte maior para os textos, facilidade para encontrar os destinos salvos e a diminuição de botões na tela inicial. Ainda em fase de testes nos nos Estados Unidos, em Phoenix e Orlando, deve ser expandido para outras cidades norte-americanas.



A plataforma Uber não anunciou quando pretende implementar a nova versão no Brasil e em outras partes do mundo, segundo informações de O Globo.

Segundo Briana Gilmore, chefe de políticas globais de acessibilidade da Uber, “o transporte, de forma geral, é uma das maiores barreiras para a independência à medida que as pessoas envelhecem”. Para ela, o novo produto chega ao mercado para “reduzir essa lacuna, expandindo os recursos de acessibilidade como um todo”, aposta Gilmore.

Como deve funcionar

Conforme a Uber, essa novidade faz parte de um pacote voltado a um público que requer mais cuidado. Em maio de 2024, a empresa passou a permitir que cuidadores agendem, paguem e acompanhem corridas em nome de outras pessoas. Além das mudanças na interface, o aplicativo também vai ampliar os perfis familiares. Antes restritos a adultos e adolescentes, agora será possível incluir idosos. Vale ressaltar que são considerados idosos nos EUA, onde a nova versão está operando, pessoas acima de 65 anos. No Brasil, é considerado idoso acima de 60. Com isso, o usuário responsável pelo perfil familiar poderá agendar corridas para os idosos, definir métodos de pagamento compartilhados e entrar em contato com o motorista, quando quiser.