Bahia Farm Show 2025 traz tecnologias sustentáveis como destaque

A maior feira de tecnologia agrícola do Norte/Nordeste, Bahia Farm Show 2025, que será realizada entre 9 e 14 de junho em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, apresenta um amplo leque de tecnologias sustentáveis ​​para o agronegócio. O evento, com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, vai reunir empresas expositoras, produtores rurais e instituições financeiras, promovendo o desenvolvimento de práticas agrícolas mais eficientes e com menor impacto ambiental.

Tecnologias e soluções ligadas à agricultura de precisão, com monitoramento em tempo real, automação de equipamentos, uso de drones e sensores para otimização do uso de insumos e recursos na mão de obra terão grande destaque na feira agrícola.

"A agricultura sustentável já é uma realidade. Luís Eduardo Magalhães sediou este mês o Cerrrado Summit, evento preparatório para a COP-30 em Belém, oportunidade em que mostramos para o mundo o que há de mais avançado em agricultura regenerativa e práticas sustentáveis ​​já utilizadas nas lavouras da região. A Bahia Farm Show tem papel fundamental na construção de uma agricultura sustentável e nesta edição mais do que nunca, contínua no centro dos debates", afirma Moisés Schmidt, presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), entidade organizada da Bahia Farm Show e anfitriã do Cerrado Summit.

Ao lado das vendas que apresentam as mais modernas plantadeiras, colheitadeiras e equipamentos de processamento que otimizam o uso do solo, apresentando na feira produtos agrícolas e serviços que incorporam a sustentabilidade na agricultura. Uma das atrações já anunciadas é a Pelican Spray, primeira aeronave 100% elétrica e autônoma, desenvolvida pela startup californiana Pyka, em parceria com a empresa Synerjet. Quem visitar o Bahia Farm Show também poderá conferir as inovações em segurança eficiente, fontes de energia renovável e novas sensações e cultivares, cada vez mais adaptadas às condições climáticas e do solo do oeste da Bahia.

"Em toda a área do complexo, incluindo os pavilhões cobertos, serão apresentadas tecnologias que levam mais sustentabilidade, seja econômica, social e ambiental, um exemplo de softwares de gestão de propriedades e plataformas de análise de dados para a melhor tomada de decisão e gestão da produção. Produtos agrícolas produzidos de forma sustentável podem alcançar melhores preços no mercado, aumentando a lucratividade dos produtores, e a Bahia Farm Show tem a missão de fazer a ligação entre essas tecnologias com o produtor rural", reforça o diretor da Bahia Farm Show, Alan Malinski.