Dia do Cão-Guia; data celebra animais que ajudam na inclusão

Dia do cão-guia celebra inclusão - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 30, é comemorado o Dia Internacional do Cão-Guia, reforçando a importância e dando destaque ao papel desses animais que atuam na inclusão de pessoas com deficiência visual.

A data é comemorada pelo Instituto IRIS, que é responsável por distribuir cães-guia para pessoas com cegueira, sendo peça chave para promover uma autonomia e inclusão dessas pessoas na sociedade.

Recentemente o Instituto fez uma entrega de cães-guia na Bahia, garantindo uma inclusão, segurança e melhora na qualidade de vida.

O Instituto já fez parcerias de humanos e cães que mudaram vidas, como a história do advogado Marcelo, que desde 2007 vive com um cachorro de auxílio doado pelo Instituto IRIS chamado Reggie. A interação entre o cão-guia norte-americano e Marcelo proporciona uma autonomia maior na vida do advogado, além de destacar a função social da instituição para pessoas que portam alguma doença visual.

“Acessem as redes sociais do Instituto IRIS para conhecer, ajudar e participar dessa maravilhosa ação de treinamento e doação de cães-guias para as pessoas cegas e com baixa visão de todo o nosso país”, disse Dr. Marcelo Panico, conselheiro do Instituto IRIS.