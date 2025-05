Gatos precisam de banho? Veterinária dá dicas de higienização

Veterinária fez alerta sobre banho em gatos - Foto: Reprodução | Freepik

No mundo dos pets há sempre curiosidades e hábitos feitos por tutores que chamam a atenção. Um deles é ida com frequência a pet shop com o intuito de oferecer um banho mais caprichado. Porém, essa prática nem sempre é a ideal e, principalmente no âmbito dos gatos, o cuidado é ainda maior.

Dentro desta seara, o Portal A TARDE ouviu a médica veterinária Lissa Glória para entender um pouco mais sobre os felinos e quais são as medidas que devem ser adotadas para a higiene.

Ela ponta que o banho, hábito corrqueiro entre os humanos, não possui a mesma relação para os gatos. Segundo ela, os gatos saudáveis não precisam de banhos frequentes e, em muitos dos casos, não precisam de banho porque eles já fazem a autolimpeza com extrema eficiência por meio da lambedura, que vai muito além de uma simples “lavagem”.

Lissa detalha que lamber-se é um comportamento natural que ajuda o gato a manter sua temperatura corporal, controlar o estresse, remover odores estranhos e manter os pelos em bom estado, um verdadeiro ritual de autocuidado que acompanha o gato ao longo do dia.

Para a veterinária, os gatos só precisam de banho em casos específicos, são eles: dificuldade de autolimpeza (animais obesos, idosos ou com limitações físicas); situações de contaminação (produtos químicos, sujeiras intensas); recomendações veterinárias em protocolos terapêuticos.

A especialista alerta que, "mais do que uma necessidade higiênica, o banho pode ser um fator de estresse profundo para os gatos, rompendo sua sensação de segurança e afetando seu bem-estar geral." Ela acresceta que a saúde da pele e dos pelos está diretamente ligada à saúde intestinal.

"Um intestino equilibrado contribui para uma pele íntegra, menos propensa a infecções e inflamações. Isso porque grande parte do sistema imunológico está concentrado no intestino. Alterações na microbiota intestinal podem refletir diretamente na pele, manifestando-se em alergias, coceiras, caspas ou queda de pelos", alertou.

Ela explicou que uma boa escovação é mais eficiente do que o banho. "Escovar o pelo do seu cão ou gato ajuda na remoção de pelos mortos, melhora a circulação da pele, fortalece o vínculo entre tutor e animal e é uma forma de carinho e cuidado. O ideal é fazer escovações diárias, mas se a rotina for corrida, ao menos duas vezes por semana já faz diferença — tanto para cães de pelo longo quanto para os de pelo curto."