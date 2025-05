Nomes de pet mais usados no Brasil em 2025: veja quais estão bombando

Lista explana nomes mais populares entre pets no Brasil - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Os brasileiros são apaixonados por pets e surpreendem com as suas escolhas de nomes de pets. Mas você sabe quais são os nomes mais populares do Brasil em 2025? No pódio estão os das fêmeas: Mel, Luna e Nina.

Os três são os preferidos das escolhas de tutores para cães e gatos em todo o país, segundo dados apresentados pelo Veto Pet.

Em 2023, um levantamento da PetCenso destacou quais os nomes estavam no topo e também indicou as raças mais presentes nos lares brasileiros. Para cachorros, 40% do total são Sem Raça Definida. Em seguida, estão as raças Shih Tzu (12%) e Yorkshire Terrier (5%).

Já para os felinos, 98% não tem raça definida. Enquanto isso, na sequência estão as raças Azul Russo e Gato de Bengala, com 0,2% cada.

Os nomes preferidos dos brasileiros para pets

O levantamento sobres os nomes dos pets utiliza o banco de dados da plataforma da Petlove, com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados.

Nomes mais comuns entre pets:

Mel

Luna

Nina

Amora

Thor

Luke

Mag

Maia

Teo

Lola

Em 2025, os nomes mais comuns entre cães machos são:

Thor

Max

Bob

Apollo

Tom

Bethoven

Simba

Loki

Teddy

Bolt

E para as fêmeas, os mais populares são:

Mel

Luna

Nala

Maya

Zoe

Lola

Amora

Kiara

Bella

Nomes mais populares para gatos em 2025

Assim como os cachorros, os gatos também ganham nomes a partir de personagens da cultura pop, mitologia e natureza.

Os mais escolhidos para machos:

Oliver

Simba

Tom

Thor

Café

Loki

Tigrão

Leo

Fred

Alecrim

Luna

Nala

Mia

Jade

Amora

Sofia

Bella

Lola

Fiona

Zoe

E você sabe quais as raças de cães queridinhas dos brasileiros?

Os cães de raça fazem sucesso no Brasil, mas, além delas, o cachorro vira-lata é outro que se destaca no país.

As raças famosas de cão entre os brasileiros: