Descubra como não matar seus pets na Páscoa

Tutora oferecendo petisco a um cachorro (ilustração) - Foto: Reprodução | Freepik

O feriado prolongado começa nesta sexta-feira, 18, com as comemorações da Páscoa, mas se estende até segunda-feira, 21, Dia de Tiradentes. Nesse período as famílias costumam consumir bastante chocolate e pescados. Mas, uma grande parte dos brasileiros têm pet em casa e querem dividir esse tipo de alimento com os animais.

O Portal A TARDE ouviu especialistas no tema que foram enfáticas ao dizer que oferecer chocolate a cães e gatos pode causar situações emergenciais de internação e até mesmo o óbito por conta de uma substância tóxica que existe no chocolate.

Para a médica veterinária e nutricionista pet, Rita Araújo, o chocolate é extremamente agressivo por conta da Teobromina, substância que cães e gatos não conseguem metabolizar.

Segundo Araújo, caso haja a ingestão, os animais podem vomitar, ter diarreias agudas e arritmias cardíacas que podem levar ao óbito. A veterinária destacou que quanto mais puro for o chocolate, pior é a intoxicação para o animal.

Confira as dicas da Dra. Rita

Opções de petiscos para os pets

Como solução para não deixar o pet sem petisco é oferecer frutas, desde que não seja uva, uva passa e carambola, que também possuem substância tóxicas. A especialista explicou que há biscoitinhos e petiscos industrializados que foram formulados especialmente para os pets e que são encontrados facilmente nas grandes lojas especializadas em produtos veterinários.

A veterinária pontuou ainda que, caso algum pet seja intoxicado, há a necessidade de fluidoterapia e medicamentos antitóxicos e antieméticos. "Precisamos internar e fazer exames laboratoriais para observar a extensão da intoxicação", esclareceu.

A veterinária Lissa Glória também reafirmou ser o chocolate o grande vilão dos pets, principalmente nesta época do ano. Ela explicou que é preciso que todas as pessoas da casa precisam ser orientadas, em especial as crianças, para não darem esse tipo de alimento.

Apenas 10g de chocolate podem causar sérios danos a um cão de pequeno porte. Dra. Lisa Glória, - veterinária

"Para se ter ideia, apenas 10g de chocolate podem causar sérios danos a um cão de pequeno porte. Os sintomas costumam aparecer entre 6 e 12 horas após a ingestão, mas podem se agravar rapidamente", afirmou Lisa Glória.

"Se houver qualquer suspeita de ingestão, procure imediatamente um médico veterinário. Não espere os sintomas aparecerem — quando eles surgem, pode ser tarde demais", acrescentou a veterinária.

Receita segura para cães e gatos consumirem na Páscoa

Lissa preparou uma receita com exclusividade para o A TARDE que os tutores podem preparar para que o pet possa aproveitar a Páscoa sem riscos à saúde. Aprenda como fazer um Bombom Animal:

Ingredientes:

- 1 banana madura média;

- 25g de manteiga sem sal;

- 15g de mel de abelha;

- 2 ovos;

- 100ml de água;

- 10g de alfarroba em pó (você encontra em lojas de produtos naturais);

- 125g de farinha de aveia ou farinha de quinoa;

- 70g de farinha de amêndoas ou farinha de linhaça;

- Suco de 1 limão;

- 6g de bicarbonato de sódio.

Modo de preparo:

- Amasse a banana com um garfo e misture com a manteiga e o mel. Bata bem por cerca de 1 minuto (na batedeira ou no mixer). Acrescente os ovos e bata por mais 2 minutos.

- Vá adicionando as farinhas aos poucos, mexendo com uma colher ou espátula até obter uma massa firme.

- Em seguida, adicione o bicarbonato e o suco de limão.

- Modele no formato desejado e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 a 35 minutos.