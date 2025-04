Páscoa artesanal com o sabor do chocolate que valoriza origem e afeto

- Foto: Divulgação

Neste período do ano, parece que o mundo se transforma em uma enorme fábrica de chocolate. Não é incomum ver inúmeras confeiteiros e chocolatieres recusando encomendas diante da alta demanda por ovos e outras delícias à base de uma das mais deliciosas paixões de quase 100% da humanidade.

.



| Foto: Divulgação

“Na Páscoa, todos os presentes giram em torno de produtos confeccionados com chocolate — vão dos clássicos ovos de Páscoa a lembrancinhas e presentes mais elaborados. Porque virou essa grande tradição da gente consumir chocolate no período e usar o chocolate para mostrar gratidão, para mostrar que você tem estima por aquela pessoa”, afirma a confeiteira Jeanne Garcia, da @jeannegarciaconfeitaria.

| Foto: Divulgação

Essa também é a percepção da chocolatier Juliana Arléo, da @juarleochocolates, cuja família trabalha com a iguaria desde o cultivo do cacau — o plantio, a colheita, a fermentação — até o produto final e o trabalho com o chocolate já pronto para ser transformado em ovos de Páscoa e toda uma variedade de itens para a data e para além dela.

| Foto: Divulgação

“Há um consumo natural e um aumento considerável na demanda por cacau e, consequentemente, na produção de chocolates nesse período”, afirma Arléo.

A iguaria, que sempre foi protagonista, consolidou-se ao longo dos milênios em uma cultura do desejo, transformando-se em um dos mercados mais rentáveis do ano. Um mercado que foi se adaptando e transformando o delicioso chocolate em uma espécie de fetiche.

| Foto: Divulgação

Para Juliana, que já ganhou três prêmios internacionais, é possível observar, ao longo do tempo, um movimento de valorização do produto artesanal, que pode ter levado a esse aumento de demanda.

| Foto: Divulgação

“Tem um movimento que vem de um tempo pra cá, que é a valorização de produtos de qualidade. Isso coloca em evidência, cada vez mais, os produtos artesanais. Cada vez mais, as pessoas têm procurado entender de onde vem o seu alimento. E isso não é diferente no chocolate. As pessoas querem saber do produto, da qualidade, da origem, de tudo que está por trás dele”, explica.

A observação também vale para Jeanne: “São produtos que visam utilizar ingredientes frescos, de qualidade, com propostas mais inovadoras e sabores inusitados. Acho que as pessoas hoje em dia estão buscando essas alternativas ao chocolate que a indústria entrega todos os anos”, diz.

| Foto: Divulgação

Atualmente, há uma variedade incrível nas receitas e nas formas como o chocolate é apresentado, principalmente no período da Páscoa — do vegano aos ovos com glitter comestível, passando por ovos de chocolates assinados por chefs confeiteiros. Quanto ao formato, o tradicional ovo de Páscoa ainda reina, mas pode vir como um brinde, ou em formatos variados, como o rubi. Há ainda o ovo de colher, que se transformou em sobremesa, depois em presente e, por fim, virou tendência.

| Foto: Divulgação

Jeanne procura aproveitar a diversidade que o cacau oferece e faz questão de trabalhar com um percentual mais amargo do chocolate. “Trabalho com chocolate meio amargo, em 63%, que é uma porcentagem que não deixa aquele chocolate tão amargo, no sentido do sabor pesado, sabe? Mas ele traz uma acidez interessante, traz textura. A Páscoa é uma grande oportunidade para você abrir o leque”, conta.

Na Bahia, considerada a Terra do Cacau — com cidades como Ilhéus e outras do sul do estado sendo referência na produção do fruto — há uma cultura de transformação que acompanha a dinâmica mundial das novas necessidades. Juliana conta que há um processo de ressignificação que surgiu após um período difícil para os produtores baianos.

“A região passou um período bem difícil, mas os produtores começaram a ressignificar: deixar de ver o cacau apenas como algo para ser vendido em forma de amêndoas e passar a pensar em formas de transformá-lo e criar uma cadeia que agregue mais valor. Acho que isso é muito importante aqui na região e tem crescido bastante”, explica Juliana.

Juliana esclarece sobre esse novo conceito que o cacau vem aproveitando para ampliar sua capacidade de negócio na Bahia.

| Foto: Divulgação

“O segmento dos chocolates Bean to Bar e Tree to Bar — termos que vieram dos Estados Unidos e significam chocolates produzidos desde a amêndoa até a barra de chocolate, ou desde o plantio, cultivo, fermentação e secagem do cacau até a barra de chocolate (Tree to Bar) — tem crescido. Cada vez mais, as pessoas conhecem e valorizam esse conceito, pois compreendem o valor de um produto que respeita toda a sua cadeia de produção. Quando se fala do cacau e do chocolate produzidos localmente, fala-se também de preservação ambiental. As pessoas entendem que, ao comprar um chocolate assim, não estão apenas levando uma simples barra: estão contribuindo com a sustentabilidade e a cultura local”, explica.

Esse feliz processo de transformação do cacau, que também ocorreu na família de Juliana, partiu da filha, Júlia, então com sete anos, que viu no negócio da família uma oportunidade para ampliar o empreendimento, como conta a mãe orgulhosa:

| Foto: Divulgação

“A nossa marca foi idealizada pela nossa filha, aos sete anos de idade, que, vendo o pai produzir cacau e vender para outras marcas fazerem chocolate — que é o movimento Bean to Bar — pediu para que a gente comprasse uma máquina e passasse a fazer o nosso próprio chocolate. A partir dessa brincadeira, em casa, foi como a nossa marca começou. Vamos fazer cinco anos.”

Seja pelo apelo emocional, pelo uso da colher, pela embalagens cada vez mais sofisticadas ou pela lembrança de infância, a Páscoa continua levando doçura — nos gestos, nos sabores e nas pequenas tradições que a gente inventa ou ressignifica todos os anos.

| Foto: Divulgação

E para adocicar nossos corações, hoje o Histórias & Sabores se supera com uma receitinha deliciosa da confeiteira Jeanne Garcia: um brigadeiro de chocolate com café!

Brigadeiro de Chocolate com Café

Ingredientes:

* 1 lata de leite condensado (395g)

* 1 caixinha de creme de leite (200g)

* 1 col de sopa de cacau em pó 100% (20g)

* 30g de chocolate meio amargo picado ou em gotas

* 1/4 de xícara de café espresso ou café extraído bem concentrado (50ml)

Preparo:

Misture o leite condensado e o cacau em pó até homogeneizar completamente.

Acrescente o creme de leite e o chocolate picado e incorpore. Leve ao fogo médio até engrossar e começar a soltar do fundo da panela. Se preferir, faça no microondas, aquecendo a mistura, em recipiente apropriado, de minuto em minuto, mexendo sempre entre os intervalos para não queimar.

Ao final desse processo, coloque o café e leve ao fogo por mais um pouco de tempo até engrossar novamente.

O brigadeiro de colher pode ser usado como recheio para alguma torta ou bolo ou até mesmo deixando-o com ponto mais firme.

