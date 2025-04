Decoração da casa: Páscoa combina com sustentabilidade

Beatriz Julia herdou do pai a tradição de decorar a casa para a Páscoa - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A Páscoa chega como uma data esperada por muitos, especialmente por aqueles que adoram mergulhar nas tradições e decorar a casa de forma criativa e acolhedora. No entanto, uma nova vertente vem ganhando força: a junção de beleza, criatividade e sustentabilidade. Assim, especialistas no assunto dão dicas sobre as vantagens de escolher materiais ecológicos, como palha, tecidos, garrafas de vidro reutilizáveis e até garrafas PET na decoração do ambiente.

Não é de hoje que o tema sustentabilidade e os assuntos voltados à resolução ecológica vêm sendo debatidos. Um estudo divulgado em março deste ano pela consultoria Tendere Pesquisa e Soluções Criativas apontou que a sustentabilidade e a valorização das culturas estão entre as principais tendências para a indústria moveleira, de arquitetura e decoração. Isso explica o crescente debate em torno do tema e, principalmente, sobre como aplicar tais ações no dia a dia.

Além da preservação ambiental e dos benefícios ecológicos, o bolso também sai ganhando. A opção de utilizar reciclagem e reaproveitamento de materiais faz com que o custo desse tipo de decoração seja reduzido. “A natureza agradece, e você dá a possibilidade às pessoas de fazerem objetos de decoração sem muito custo. Afinal, quando você utiliza materiais de reaproveitamento, se torna um pouco mais barato”, comenta Gilson Cardoso, artista plástico que trabalha há 30 anos com projetos sustentáveis.

Para a Páscoa, Gilson sugere ideias de materiais que podem ser usados, como restos de isopor, caixas de papelão e garrafa PET. Um exemplo prático dado, foi o das cenourinhas feitas de papel. O ponto que ele ressalta é que, para qualquer tipo de decoração, é preciso haver interesse de quem está criando: “Vai depender da habilidade de quem está fazendo, da determinação em fazer o melhor possível. Sei que dá para fazer coisas lindas, maravilhosas, utilizando o reaproveitamento”.

A decoração do lar é uma prática que vai muito além da estética, podendo envolver também sentimentos e memórias. É o caso de Beatriz Julia Abreu. Para ela, a experiência de decorar a casa na Páscoa é uma tradição familiar indispensável, que herdou do pai: “No caso da Páscoa, eu reúno as crianças para decorar e depois comer os ovos. Tem a história de esconder os ovos, que já é algo mais tradicional e de costume das pessoas. Minha casa sempre está decorada para esses eventos”.

Tradição e cuidado

Para quem preza pela tradição, assim como Beatriz, vale ressaltar que a decoração com materiais reciclados exige planejamento, como expõe: “O trabalho, para fazer de forma sustentável, é maior. Mas eu me preparo: vou guardando um saquinho de presente bonitinho, uma sacola bonita, ou uma fita bonita que chegou em um presente”.

A relação entre afeto e decoração também está presente na vida de Carol Sampaio. Decoradora de festas, ela não deixa nenhuma data passar em branco, e com a Páscoa não é diferente.

Pratos temáticos enfeitam a mesa da Páscoa | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Para equilibrar a tradição com o cuidado ambiental, Carol opta por materiais sustentáveis: “No trabalho eu não uso nada de plástico, uso papel. E em casa eu tento fazer da mesma forma”. Ela compartilha que a escolha pela decoração sustentável é mais que estética: “Além de ser mais acessível, faz parte da criação de memórias, especialmente no contexto familiar. Com muito carinho, amor e esforço, a gente consegue gastar pouco e fazer algo legal”.

Outras sugestões é apostar no básico, e em elementos naturais, a arquiteta Taís Luz conta que a sustentabilidade e integração com a natureza são grandes norteadores do seu trabalho, não sendo diferente com as decorações que envolvem a Páscoa: “uma decoração de Páscoa sustentável pra mim deve se basear em materiais trazidos e inspirados na natureza. O próprio simbolismo da Páscoa nos leva às memórias das nossas infâncias, onde por exemplo, o coelho, a cenoura, o chocolate e as brincadeiras despertam tantas lembranças felizes. A decoração deve trazer de volta esses sentimentos”, afirma.

“O uso de materiais como palha, madeira, tecidos naturais, cores leves e garrafas de vidro reutilizadas pode ser explorado de diversas formas, como em luminárias, vasos, adornos e almofadas — tudo que remete aos momentos de Páscoa em família”.

Taís Luz afirma ainda que as tendências acabam inibindo a criatividade das pessoas, sendo esse um dos maiores desafios nas decorações sustentáveis. Assim como é para Beatriz Júlia, também para Taís, a decoração da casa deve transmitir muito mais sobre quem a habita. Suas memórias, história e sua essência, preservando a autenticidade de quem une a criatividade com a preservação do meio ambiente.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló