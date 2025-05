Cachorro precisa de banho semanalmente? Veja o que diz veterinária

Veterinária explica que o banho só é sugerido em situações específicas - Foto: Reprodução | Freepik

A criação de pets no Brasil segue alguns padrões e hábitos culturais que se assemelham aos humanos. Uma delas é a frequência de banho, algo bastante comum entre homens e mulheres, pode não ser tão necessários no mundo dos pets.

Veterinária explica a quantidade de banho ideal para os pets

A médica veterinária, Lissa Glória, em conversa com o Portal A TARDE, ressaltou que nem sempre a quantidade de banhos propostos pelos tutores é o ideal, além disso o uso perfumes pode prejudicar a saúde dos pets.

Ela explicou que a pele dos animais é "protegida por uma microbiota natural e uma camada de oleosidade que atua como barreira contra agentes externos. O banho em excesso ou o uso de perfumes, pode remover essa proteção, predispondo o animal a ressecamentos, dermatites, coceiras e desequilíbrios da pele".



Uso de perfumes nos pets

Ainda de acordo com a especialista, o cheiro agradável aos humanos pode ser extremamente forte para os pets e até mesmo incômodo. "Perfumes e fragrâncias artificiais não são neutros para o sistema sensorial dos cães — podem causar desconforto, agitação e até perda de interesse em interações, dependendo da sensibilidade individual", salientou.



Banho semanal ou não?

Lissa disse ainda que no caso dos cães o banho semanal muitas vezes não é necessário caso esteja com a saúde estável.



"Se o cão está saudável, se alimenta bem e tem uma rotina equilibrada, ele não precisa tomar banho semanalmente. Salvo em situações específicas — como tratamentos dermatológicos, contato com substâncias tóxicas ou acúmulo de sujeira, a frequência pode ser bem menor do que a que se pratica hoje por hábito ou convenção."

Médica veterinária Lissa Glória | Foto: Arquivo Pessoal

A veterinária destacou ainda que os animais tem os sentidos bastante aguçados, a exemplo do olfato, por isso possuem a capacidade de manter-se equilibrado sem a ajuda de terceiros.