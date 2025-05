Professora é encontrada morta com sinais de estrangulamento

A vítima foi identificada como Fernanda Reinecke Bonin - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma professora de 42 anos foi encontrada morta com sinais de estrangulamento na manhã de segunda-feira, 28, em um terreno baldio perto do Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a ocorrência foi registrada como latrocínio - roubo seguido de morte - pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro) e encaminhada ao departamento.

A vítima foi identificada como Fernanda Reinecke Bonin. Ela lecionava matemática e foi encontrada por volta das 10h30 na Avenida João Paulo da Silva, na Vila da Paz. O corpo estava deitado de costas, com um cadarço enrolado no pescoço e sinais de estrangulamento.

Latrocínio

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima levou os agentes ao local. O carro da vítima, uma Hyundai Tucson prata, ainda não foi localizado. Imagens de câmeras de segurança mostram a professora saindo sozinha com o veículo na noite de domingo, 27, por volta das 18h50. O automóvel está registrado como não recuperado.

O caso foi registrado inicialmente no 11º DP de Santo Amaro, mas transferido para o 48º DP (Cidade Dutra), responsável pela área. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu as investigações.

O local do crime é uma área de pouco movimento, com iluminação pública. Imagens de câmeras da região estão sendo analisadas, e as buscas pelos suspeitos continuam com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.