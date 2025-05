Fraude no INSS: Governo suspende acordos com entidades após operação

- Foto: José Cruz | Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou nesta terça-feira, 29, um despacho suspendendo todos os acordos de cooperação técnica firmados com entidades após a Polícia Federal ter deflagrado operação contra o esquema de descontos indevidos em aposentadorias.

A decisão foi assinada pela diretora substituta do INSS, Débora Floriano, após o ex-presidente do instituto, Alessandro Stefanutto, ter sido afastado pela PF e demitido pelo presidente Lula.

Todos os acordos firmados, que permitem os descontos de mensalidade associativa de aposentados e pensionistas, serão suspensos e reavaliados para garantir a regularidade apís uma série de reportagens do Portal Metrópoles apontar um aumento no faturamento de 300% das entidades autorizadas no período de um ano.

Além disso, correm mais de 60 mil processos na Justiça por descontos indevidos e fraudes na filiação de aposentados.

Entenda o esquema

Associações ofertavam serviços com desconto em diversos estabelecimentos como academias e planos de saúde, e falsificavam as assinaturas dos beneficiários do INSS, segundo declarou o ministro da CGU, Vinícius Carvalho.

Carvalho explicou que analisou e entrevistou uma amostra de 1.300 aposentados e pensionistas. Desses, 97% afirmaram nunca terem autorizado descontos em seus benefícios.

Para saber se houve descontos indevidos, beneficiários devem consultar o extrato do INSS pelo app ou site Meu INSS.