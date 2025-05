Fraude no INSS: investigada viajou mais de 30 vezes em menos de um ano

Cecília Rodrigues Mota - Foto: Reprodução internet

Um dos alvos de investigações na operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) que mirou fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Cecília Rodrigues Mota, viajou 33 vezes em cerca de 11 meses. Entre os destinos, Dubai, Paris e Lisboa, segundo informações do G1.

De acordo com as investigações, Cecília era presidente de duas associações, ao mesmo tempo, que fizeram descontos indevidos. A investigada é advogada e servidora pública federal aposentada.

Na última semana, quando a operação "Sem Desconto" foi deflagrada, a servidora federal aposentada foi alvo de mandado de busca e apreensão. No total, foram 211 mandados em 13 estados e no Distrito Federal.

No documento, pelo menos seis pessoas que a acompanhavam com frequência nas viagens, além dos valores recebidos por esses acompanhantes, são citadas.

"Nesse contexto, reforçam-se as evidências de conexão entre os operadores financeiros do esquema investigado e as viagens por eles realizadas", aponta outro trecho do relatório.

Dessa forma, os investigadores calculam que pessoas físicas e jurídicas ligadas a Cecília receberam R$ 14.081.937,35 das entidades associativas e de empresas intermediárias a ela relacionadas.

Entenda o esquema

Associações ofertavam serviços com desconto em diversos estabelecimentos como academias e planos de saúde, e falsificavam as assinaturas dos beneficiários do INSS, segundo declarou o ministro da CGU, Vinícius Carvalho.

Carvalho explicou que analisou e entrevistou uma amostra de 1.300 aposentados e pensionistas. Desses, 97% afirmaram nunca terem autorizado descontos em seus benefícios.

Para saber se houve descontos indevidos, beneficiários devem consultar o extrato do INSS pelo app ou site Meu INSS.

Veja o passo a passo: