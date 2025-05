INSS: aposentados fizeram 742 mil reclamações no 1º semestre de 2024

Fraude no INSS pode ter desviado R$ 6,3 bilhões - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registraram 742.389 reclamações contra descontos associativos indevidos, somente no primeiro semestre de 2024, segundo levantamento feito pela Controladoria-Geral da União (CGU)

Descontos sem autorização na aposentadoria foram o motivo da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada. Os desvios ocorreram entre 2019 e 2024 e podem chegar a R$ 6,3 bilhões.

As reclamações foram feitas em canais de atendimento do INSS. Em 709 mil desses casos – 95,6% do total –, os aposentados informaram que não haviam autorizado previamente o desconto feito pelas associações direto da folha.

Prejuízos

Uma auditoria interna do INSS revelou os prejuízos administrativos e financeiros provocados por entidades que realizaram descontos não autorizados em benefícios previdenciários.

Segundo os auditores, o número de beneficiários que procuraram o órgão para cancelar essas mensalidades aumentou significativamente, elevando a carga de trabalho dos servidores e contribuindo para a demora no atendimento de outros pedidos.

De janeiro de 2023 a maio de 2024, o INSS recebeu cerca de 1,9 milhão de solicitações para exclusão de mensalidades ou para bloqueio e desbloqueio de descontos. Esse volume representa 16,6% do total de requerimentos apresentados ao órgão no período.

A auditoria também apontou que cerca de 90% dos requerimentos indicam que os beneficiários não autorizaram os descontos. De acordo com o relatório, mais de 1 milhão de pedidos poderiam ter sido evitados se as normas para obtenção do consentimento dos beneficiários tivessem sido devidamente cumpridas.