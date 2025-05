“Não temos o que esconder”, diz Lupi sofre fraude no INSS

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi - Foto: Divulgação/PDT

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, disse que não houve omissão sobre denúncias de indícios de irregularidades em descontos na folha de pagamento de aposentados, e que ainda em 2023, determinou que o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) fizesse uma apuração sobre as denúncias.

O ministro foi alertado em junho de 2023 sobre os indícios de irregularidades, durante reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

Segundo Lupi, o diretor André Fidelis, que atuava no Departamento de Benefícios e Relacionamento, ficou encarregado pela apuração, porém, demorou a apresentar o resultado do levantamento e foi demitido em julho de 2024. “É a primeira vez que a gestão federal investiga o assunto. Não temos o que esconder”, disse o ministro em entrevista à CNN.

“Omissão não teve. O meu papel era mandar apurar e isso foi feito”, afirmou. “Sempre houve denúncias, mas nunca houve uma ação do governo, como a nossa, para investigar eventuais irregularidades”, ressaltou.

A Operação Sem Desconto deflagrada na quarta-feira, 23, pela Polícia Federal (PF) em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) teve como foco um esquema bilionário de fraudes INSS que teria desviado recursos de aposentados e pensionistas ao longo de anos.

De acordo com as investigações, os desvios ocorreram entre os anos de 2019 e 2024, podendo chegar a R$ 6,3 bilhões, conforme é estimado.

Com o decorrer da operação, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado inicialmente e, em seguida, demitido do cargo.