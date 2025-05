Escândalo do INSS: apenas 1 entidade assinou contrato no governo Lula

Fraude no INSS causou rombo de bilhões - Foto: Agência Brasil

Apenas uma das 11 entidades investigadas na fraude do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) assinou contrato em 2023 — início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação consta na nota oficial do Ministério da Previdência Social na sexta-feira, 25. Ainda de acordo com a pastas, as demais são de 1994, 2014, 2017 (dois acordos), 2021 e 2022 (cinco acordos) — dois últimos anos da gestão de Jair Bolsonaro (PL).

“Como é possível observar, esses descontos vinham ocorrendo em governos anteriores. Na atual gestão, ações imediatas foram tomadas”, frisou o MPS em trecho da nota. A pasta de Lupi se refere ao esquema que desviou dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS.

No comunicado, a pasta confirmou que os aposentados e pensionistas que tiveram desconto de mensalidade não autorizado no contracheque de abril terão o dinheiro devolvido na próxima folha de pagamento e as mensalidades foram descontinuadas.

As entidades investigadas pela CGU e o ano da assinatura do acordo são:

Contag – 1994

Sindnapi – 2014

Ambec – 2017

Conafer – 2017

AAPB – 2021

AAPPS Universo – 2022

Unaspub – 2022

APDAP PREV (antiga Acolher) – 2022

ABCB/Amar Brasil – 2022

CAAP – 2022

AAPEN (antiga ABSP) – 2023

Na operação deflagrada na quarta-feira, 23, pela Polícia Federal (PF) em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) teve como foco um esquema bilionário de fraudes INSS que teria desviado recursos de aposentados e pensionistas ao longo de anos

De acordo com as investigações, os desvios ocorreram entre os anos de 2019 e 2024, podendo chegar a R$ 6,3 bilhões, conforme é estimado.

Com o decorrer da operação, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado inicialmente e, em seguida, demitido do cargo.