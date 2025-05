Fraude do INSS: operação apreende Ferrari e relógios luxuosos

Operação realizada pela Polícia Federal (PF), em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) contra as fraudes que ocorreram no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , apreendeu vários itens de valor, nesta quarta-feira, 23, incluindo carros e relógios de luxo.

As apreensões aconteceram em locais diferentes do Brasil, entre eles, São Paulo, Paraná e Ceará. Já os mandados de busca, apreensão e prisão foram realizados em 13 estados e no Distrito Federal.

Ao menos 11 entidades associativas são suspeitas de realizar descontos indevidos partindo de recursos de aposentados e pensionistas ao longo dos anos.

Com o decorrer da operação, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado inicialmente e, em seguida, demitido do cargo.

De acordo com as investigações, os desvios ocorreram entre os anos de 2019 e 2024, podendo chegar a R$ 6,3 bilhões, conforme é estimado.

Quais itens foram apreendidos?

Entre os itens apreendidos, estão inclusos carros de luxo, quantias grandes de dinheiro em espécie, jóias, relógios de grife e vários quadros.

De acordo com a Polícia Federal, os valores totais e a quantidade exata dos itens apreendidos seguem em levantamento. Confira abaixo alguns desses itens:

Carros apreendidos

Ferrari é apreendida pela Polícia Federal em operação contra fraude do INSS | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Porsche é apreendida pela Polícia Federal em operação contra fraude do INSS | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Ambos os veículos foram apreendidos em operação no Ceará.

Dinheiro

Dinheiro é apreendido pela Polícia Federal em operação contra fraude do INSS | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Essas quantias de dinheiro em espécie foram apreendias em operação em São Paulo.

Quadros

Quadro é apreendido pela Polícia Federal em operação contra fraude do INSS | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Quadro é apreendido pela Polícia Federal em operação contra fraude do INSS | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Os três quadros foram apreendidos durante operação em São Paulo.

Joias

Joias são apreendidas pela Polícia Federal em operação contra fraude do INSS | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Joias apreendidas em operação em São Paulo, além delas, também foi encontrado dinheiro em espécie, tanto em Real, quanto em moeda estrangeira.

Relógios

Relógios são apreendidos pela Polícia Federal em operação contra fraude do INSS | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Relógios são apreendidos pela Polícia Federal em operação contra fraude do INSS | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Coleção de relógios de luxo apreendida no Paraná.