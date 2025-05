Rede 5G: tecnologia está presente em mais de 10 cidades baianas

Rodrigo Marques, CEO da Claro - Foto: Divulgação

A Claro anunciou que sua rede 5G já cobre mais de 10 cidades na Bahia, a fim de reforçar sua presença no avanço tecnológico no estado. Entre os municípios contemplados estão Salvador, Aracaju, Feira de Santana, Camaçari, Vitória da Conquista, Itabuna, Lauro de Freitas, Mata de São João, Juazeiro, Alagoinhas, Nossa Senhora do Socorro e Simões Filho.

Segundo Rodrigo Marques, CEO da Claro, a operadora está atenta ao constante da Bahia e empenhada em contribuir com o desenvolvimento tecnológico da região. “Acreditamos que a Bahia desempenha um papel fundamental na nossa estratégia de crescimento e inovação. Estamos comprometidos em continuar investindo na região, ampliando nossa infraestrutura e levando tecnologia de ponta para mais baianos. O avanço do 5G é uma das nossas prioridades, pois acreditamos que essa tecnologia transformará a vida das pessoas, impulsionando o desenvolvimento econômico e social do estado. Nosso compromisso é fortalecer nossa presença na Bahia, contribuindo para um futuro mais conectado e sustentável."

A operadora afirma que iniciou a implementação do 5G em Salvador assim que obteve autorização dos órgãos reguladores e vem ampliando constantemente sua cobertura. Na capital baiana, a Claro lidera o mercado de 5G e também ocupa a primeira posição em telefonia móvel, com mais de 41% de participação, além de manter a liderança nos serviços residenciais, como TV por assinatura e banda larga.

“A Claro tem investido fortemente na expansão de sua cobertura na Bahia. Além do trabalho na capital, a operadora segue com seu projeto de ampliação de sua cobertura no interior do estado. A estratégia da Claro é centrada na experiência do cliente e tem o compromisso de proporcionar conectividade de alta qualidade e inclusão tecnológica na região”, afirma Marco Aurélio Alves, diretor regional da Claro para Bahia e Sergipe.