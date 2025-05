Amazon anuncia nova forma de entrega de produtos: "Pontos de Retirada"

Amazon anuncia os "Pontos de Retirada" - Foto: Reprodução | Twitter

Foi anunciado nesta quarta-feira, 23, uma nova opção de entrega para quem faz compras na Amazon, os “Pontos de Entrega” são locais estratégicos onde os compradores devem selecionar para fazer a retirada do produto. Atualmente a opção conta com 532 pontos espalhados em todos os estados do Brasil, com a previsão de ser ampliada para três mil pontos até o final deste ano.

De acordo com a Amazon, esses pontos foram criados por conta de uma melhora na entrega para pessoas que vivem em áreas isoladas, além de facilitar para os consumidores que não estão em casa durante o horário comercial ou não possuem alguma recepção para suas encomendas.

Como escolher para receber seu produto em um Ponto de Retirada

Para utilizar esse novo recurso, a pessoa que for fazer a compra precisa selecionar um produto que esteja apto para essa modalidade, seguir para a "Página do Produto" ou “Carrinho”, logo depois selecionar “Retirada” como método de entrega. Um mapa será exibido mostrando os Pontos de Retirada mais próximos.