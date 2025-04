Saiba como transformar o seu cachorro em humano no ChatGPT

É possível gerar imagens realistas que mostram como seu pet - Foto: Reprodução / Freepick / ChatGPT

As tendências com uso de inteligência artificial estão dominando as redes sociais. Primeiro, foi a febre das imagens no estilo Studio Ghibli, que transformavam fotos em animações encantadoras. Depois, veio a onda dos action figures, com usuários se transformando em bonecos colecionáveis. Agora, a nova sensação é humanizar os pets — especialmente os cachorros — com IA.

Na trend do ChatGPT, é possível gerar imagens realistas que mostram como seu pet seria se fosse uma pessoa, misturando criatividade, tecnologia e muito bom humor.

Como fazer o novo comando:

Primeiro é preciso ter uma conta no ChatGPT e utilizar o seguinte comando:

- Passo 1: Transforme este animal em um personagem humano, removendo todas as características animais (como pelos, orelhas, bigodes, focinho, cauda, etc.), preservando sua personalidade e traços reconhecíveis.

- Passo 2: Concentre-se em capturar a expressão, a postura, a vibração emocional e a identidade visual (como esquema de cores ou acessórios).

- Passo 3: O resultado deve ser uma versão humana crível deste personagem específico. Estilo realista.

- Passo 4: Depois disso, é só enviar a foto do pet através do símbolo "+" e aguardar a imagem gerada.