⁠Saiba como fazer a versão animada do boneco na caixa do Chatgpt

Bonecos detalhados e colecionáveis - Foto: Reprodução/Instagram

Depois da febre das imagens no estilo Studio Ghibli, uma nova moda criativa invadiu as redes sociais: a transformação de pessoas em action figures — bonecos detalhados e colecionáveis, inspirados em personagens da cultura pop através da inteligência artificial. Agora, o desafio é criar versões realistas e animadas de si mesmo como se fossem brinquedos saindo da embalagem.

Como funciona?

Com o uso de IA, os usuários estão criando versões miniaturizadas personalizadas, completas com caixas temáticas, acessórios (como celulares, laptops, pets ou objetos do cotidiano) e até animações. Em alguns vídeos, é possível ver o "boneco" ganhando vida e saindo da embalagem.

Além das imagens, alguns usuários estão usando ferramentas como Pixverse e Kling para transformar suas action figures em vídeos animados, nos quais os bonecos interagem com o ambiente.

Saiba como criar o seu boneco na caixa

- Utilize o site ou aplicativo ChatGPT com a versão capaz de gerar imagens (GPT-4o).

- Escreva o comando a partir desta recomendação: "Crie uma imagem de um boneco(a) no estilo action figure, dentro de uma caixinha de brinquedo. Use como referência a imagem da pessoa que envia no upload a seguir. Ao lado do boneco(a) são os seguintes acessórios: (descreva quais são)". Você pode detalhar roupas, pose, estilo ou elementos que deseja incluir.

- O ChatGPT gera uma imagem em alguns segundos. Em seguida, faça o download do arquivo.

Como transformar seu boneco na caixa em animação?

- Acesse o site ou aplicativo do Pixverse , plataforma de IA especializada em geração de vídeos;

- Crie ou faça login na sua conta;

- Em seguida, faça o upload da imagem gerada pelo ChatGPT ;

- Escreva o comando de animação (prompt): no campo de texto, insira uma descrição - preferencialmente em inglês - do que você quer que o boneco faça;

Exemplo: "A figura sai da embalagem do brinquedo e começa a andar para frente. À medida que ele (ou ela) anda, a câmera vai diminuindo gradativamente o zoom em sincronia com seu movimento." (A figura sai da embalagem de brinquedo e começa a andar para frente. À medida que ele caminha, a câmera gradualmente se afasta em sincronia com seu movimento.)

- Gere o vídeo e faça o download. Após esse processo, é só salvar e compartilhar nas redes sociais (Cada usuário tem direito a gerar 4 vídeos de graça);