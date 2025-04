Bonecos colecionáveis ChatGPT: saiba como fazer a trend

Odete Roitman, vilã de Vale Tudo, também "entrou" na trend - Foto: Reprodução

Após a grande onda de pessoas fazendo a trend do Studio Ghibli no ChatGPT, uma nova moda começa a surgir: pedir para que ainteligência artificial gere famosos como figuras de ação, acompanhados de acessórios que identifiquem a sua personalidade. Vários já foram transformados em bonecos, entre eles, o atual presidente Lula, o cantor Bruno Mars e o atleta LeBron James.

O que são bonecos de ação ou colecionáveis:

Bonecos de ação são miniaturas detalhadas de personagens, cantores, celebridades entre outros. Essas figuras se popularizaram entre colecionadores, sobretudo, da cultura pop, como super-heróis e protagonistas de filmes.

E agora, após a onda do Studio Ghibli no ChatGPT, a nova moda é pedir para a IA gerar pessoas como esses bonecos.

Como criar a minha versão boneco no ChatGPT?

Para criar um boneco personalizado, o usuário precisa acessar a versão mais recente do ChatGPT com suporte à geração de imagens. Em seguida, é só selecionar a opção correspondente e digitar um comando descrevendo a pessoa ou tema desejado, especificando que a imagem deve seguir o estilo de um action figure. A funcionalidade foi liberada pela empresa, mas possui limitações: usuários do plano gratuito podem gerar de uma a três imagens por dia, dependendo da disponibilidade.

Veja alguns famosos como figura de ação:

Presidente Lula como como figura de ação | Foto: Reprodução | Redes Sociais

LeBron James, jogador de basquete, como figura de ação | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cantor Bruno Mars como figura de ação | Foto: Reprodução | Redes Sociais