Neuralink procura voluntários para implantar chip no cérebro

A Neuralink, startup de Elon Musk, busca voluntários para participarem dos testes envolvendo a implantação de chips nos cérebros das pessoas, permitindo que elas controlem dispositivos eletrônicos com o pensamento. O anúncio foi feito por meio das redes sociais da empresa na quarta-feira, 02.

Segundo comunicado postado no X, antigo Twitter, a seleção é aberta à pessoas de todo o mundo, porém quem tiver interesse deve se encaixar em alguns requisitos. Os testes visam pessoas que tenham algum tipo de paralisia ou outras condições que as façam não mover braços ou pernas.

