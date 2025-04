Confira inteligências artificiais diferenciadas

Confira algumas inteligências diferenciadas - Foto: Reprodução | Freepik

Novas funções das inteligências artificiais estão sendo descobertas nesses últimos dias, sendo a mais usada atualmente, a geração de imagens, principalmente com a trend do Studio Ghibli.

Porém não só dessas funções funcionam as IAs, um mundo gigante está disponível para ainda ser explorado. internet adentro.

Confira abaixo algumas Inteligências Artificiais incomuns:

- AI Chatting: esta inteligência artificial promete com que o usuário interprete seus próprios sonhos, dizendo eles para o bot e ele responde mostrando os “símbolos ocultos” neles.

- Coleira Shazam: esse é um dispositivo que permite com que os animais de estimação “falem” com seus donos com uma coleira tecnológica que utiliza uma IA para funcionar. O dispositivo não lê a mente dos animais, mas usa a tecnologia para que, ao coletar dados por sensores, ensina a máquina sobre os costumes dos pets por meio da Personifi AI.

- Character.AI: Essa ferramenta permite que o usuário converse com vários tipos de personagens fictícios, cada um com suas personalidades e trejeitos únicos. Além dos perfis já criados, é possível configurar uma personalidade personalizada para você mesmo.

- SpicyChat: esta ferramenta funciona com os mesmos moldes do Character.AI, com perfis de personagens existentes para que o usuário converse com eles, porém com um diferencial, o site remove o filtro da IA, fazendo com que a conversa tenha um toque picante, como sugere o nome.

Possível fuga de realidade causada pelas IAs

Em entrevista ao Portal A TARDE, a psicóloga da Saúde Digital, Jessica Malaquias, comentou sobre o movimento de uma "fuga de realidade" gerada pelas IAs, além de falar sobre as pessoas buscarem construir laços com as IAs.

“ É difícil né, e tentar entender o que leva as pessoas a procurarem um conforto em outras realidades. Uma pista realmente pode ser que essas outras realidades estão configuradas de uma forma em que tudo é possível, você pode ser e fazer o que você quiser. E isso é bem tentador em uma sociedade que precisa dividir limites, lidando com outras pessoas. Já em uma dimensão tecnológica artificial, as fronteiras de fato ficam mais permeáveis tornando um mundo muito mais atrativo.”

Além disso, Jessica comentou sobre a dificuldade que o mundo das IAs vem gerando sobre a psicologia pelo modo em que as pessoas constroem laços.

“Hoje em dia, as inteligências artificiais têm provocado a gente a pensar em como as pessoas estabelecem vínculos e vínculos para além de relações propriamente humanas.Trazendo, por exemplo algo que acontece no Japão onde muitas pessoas se casam com hologramas ou com personagens fictícios de anime. E, isso cria uma série de desdobramentos, a respeito de como a gente estabelece laços. Além disso, eu posso entender isso como algo ligado à solidão, uma retirada de muitas relações interpessoais do mundo em que a gente vive e acaba que as inteligências artificiais oferecem outras saídas.”

Somado a isso, a psicóloga ainda diz que “As pessoas se relacionando com as IAs como elas estão sedentas pelo afeto, pelo encontro e pela comunicação, e a IA oferece isso, por entregar uma resposta ‘previsível’, preenchendo essas lacunas de afeto.”

Com isso, Jessica finaliza dizendo que para entender e aconselhar uma pessoa que esteja “fugindo da realidade” buscando amparo no mundo digital, é preciso que “Se entenda o que faz a pessoa fugir da realidade comum, e procure o amparo, afeto, quem lhe dê atenção em outra realidade. Entender ‘o que essa pessoa encontra’ para assim iniciar um processo de aconselhamento”.