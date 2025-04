“Insulto à própria vida”, diz fundador do Studio Ghibli sobre IA

"Meu Amigo Totoro", atual logomarca do Studio Ghibli - Foto: Reprodução | Studio Ghibli

Uma onda de imagens geradas pelo ChatGPT com o estilo do estúdio de animação japonês Studio Ghibli, criador de obras clássicas e vencedoras de Oscar com “A Viagem de Chihiro” e “O Menino e a Garça”, vem inundando as redes sociais nesses últimos dias. Porém, o fundador do estúdio, Hayao Miyazaki, tem uma opinião polêmica sobre o assunto.

Com o grande movimento das imagens geradas por IA com a estética do estúdio fez com que uma fala do fundador do estúdio fosse relembrada.

Em 2016 ele disse que: “nunca desejaria incorporar essa tecnologia" ao seu trabalho. "Sinto fortemente que isso é um insulto à própria vida”, após ver um vídeo gerado por uma inteligência artificial.

Hayao Miyazaki, fundador do Studio Ghibli | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A partir de então, nem o estúdio, nem Miyazaki se pronunciaram sobre o tema.