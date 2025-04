Saiba como fazer as fotos de anime no Chat GPT

Airton Senna foi uma das pessoas recriadas pela IA - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após o Chat GPT ter uma atualização que melhorou a geração de imagens da inteligência artificial, um movimento de fotos no formato do estúdio de animação japonês, o “Studio Ghibli”, tomou conta das redes sociais nos últimos dias.

A onda foi tão grande que o chatbot teve problemas para lidar com a alta demanda de pedidos. Segundo o CEO da OpenIA, Sam Altman, eles precisam limitar a função de geração de imagens, por conta da alta demanda.

Saiba como fazer as imagens nesse formato:

Para gerar a imagem nesse estilo pelo ChatGPT baseada em uma foto existente, o usuário deve entrar em uma conta, pressionar no botão “+” e selecionar a foto desejada. Com isso, confira alguns comandos para a IA te entregar a foto da forma desejada.

- Com foto selecionada: a partir dessa foto, crie uma arte digital com as características das animações do Studio Ghibli. Leve em conta os detalhes de modelos, ambientes e cenários. Tente fazer algo original, mas que seja bem próximo aos filmes do estúdio.

- Sem foto selecionada: gere uma imagem da seguinte forma: [descreva o que você quer criar]. Faça isso utilizando como referência o estilo de animação do Studio Ghibli. É importante que seja original, mas que use os filmes do estúdio como base.