Anatel decide nesta semana futuro da Starlink de Elon Musk no Brasil

Anatel vai avaliar pedido da Starlink - Foto: ETIENNE LAURENT | AFP

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) programa para até a próxima quinta-feira, 3, avaliar o pedido da Starlink, empresa de Elon Musk, para aumentar o número de satélites em operação no Brasil.

De acordo com informações do G1, a empresa norte-americana deseja expandir a operação com mais 7,5 mil satélites.

O relator do processo, conselheiro Alexandre Freire, colocou o pedido em relatório em fevereiro para análise ainda naquele mês. Isso, no entanto, não aconteceu.

Segundo Freire, o desejo de ampliação foi feito pela Starlink em dezembro de 2023. Atualmente, a empresa tem 6.350 satélites em órbita.

A Starlink de Elon Musk, cabe ressaltar, já tem a permissão da Anatel para oferecer os serviços no país.