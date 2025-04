Starlink de Elon Musk com internet gratuita; saiba como acessar

Starlink promete conexão gratuita emergencial - Foto: Divulgação | Starlink

Desenvolvida pela SpaceX, uma das empresas do bilionário Elon Musk, a internet da Starlink, que chegou recentemente ao Brasl, conta com a premissa de revolucionar as conexões globais, oferecendo um acesso emergencial sem custos a um sinal de internet até em locais onde outras operadoras não alcançam.

Porém, para fazer uso dessa tecnologia é preciso ter aparelhos compatíveis e saber como o serviço funciona.

Veja como acessar a internet gratuita da Starlink.

- Saiba se seu dispositivo é compatível

Nem todos os celulares suportam essa função, geralmente esses são os mais antigos, já outros podem suportar e só precisam de uma atualização, e por fim, os mais recentes já costumam ser compatíveis automaticamente.

Confira os aparelhos já compatíveis com o recurso:



- iPhones 14 e posteriores

- Google Pixel 9 e suas variantes

- Modelos da Motorola lançados a partir de 2024

- Samsung Galaxy A14, A15, A16, A35, A53 e A54

- Série Samsung Galaxy S21 em diante

- Sistema operacional atualizado:

Para que a conexão seja possível, o sistema operacional do usuário deve estar na versão mais recente possível, já que as mesmas possuem suporte integrado para as conexões via satélites emergenciais.

- Ativar a opção de conexão automática para redes de emergência:

Visto que o aparelho está atualizado e ele é compatível com a conexão, é preciso que a opção de conexão automática para redes emergenciais esteja ativa.

Para fazer isso, vá para as “Configurações” depois “Redes Móveis” e habilite a opção de “Conexão automática para emergências via satélite”. Com isso, sempre que estiver fora de cobertura tradicional, o dispositivo vai iniciar automaticamente a conexão com a internet da Starlink.

Elon Musk, CEO e fundador da Space X | Foto: FREDERIC J. BROWN

Mas afinal, como funciona essa internet gratuita?

Atualmente ela funciona como um serviço de emergência, realizando somente a mensagens e outros meios de comunicação emergenciais, logo navegação, downloads ou streaming ainda não estão disponíveis.

Mas, a SpaceX já anunciou que tem planos para que essa oferta de serviços seja ampliada incluindo pacote pagos que oferecem dados móveis para navegação online e chamadas de voz.

Quais as limitações desse serviço?

Como dito, essa conexão emergencial suporta somente comunicações essenciais, como mensagens de texto e SOS, ou seja, navegação na internet ou chamadas tanto de voz quanto de vídeo, ainda não possíveis.

Somado a isso, a empresa Starlink ainda não disse se no futuro esta conexão terá limites específicos de uso ou mais restrições. Mas, tomando uma visão de situações de emergência, esse recurso já é um grande avanço quando se diz em termos de segurança e comunicação.

Esse é um dos planos que a empresa de Musk tem para uma expansão ao Brasil, outro plano que já está em vigor é seu pacote de internet partindo de R$55 por mês.