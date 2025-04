Matheus Cunha não esconde frustração por goleada contra a Argentina

Matheus Cunhafez o único gol brasileiro no vexame diante da Argentina - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Autor do único gol brasileiro na goleada por 4 a 1 sofrida contra a Argentina pelas Eliminatórias, o atacante Matheus Cunha conversou com a imprensa na zona mista do Estádio Monumental de Nuñez.

O jogador do Wolverhampton não escondeu a frustração pelo vexame protagonizado pelo time canarinho em Buenos Aires.

"Acho que só tem um caminho para seguir agora. É entender, é aproveitar as oportunidades da forma que elas serão dadas. No que depender da gente, Com certeza que, apesar de não ter sido como a gente imaginou, acho que nunca vai faltar dedicação para vestir essa camisa. É muito difícil ter um pensamento racional nesse momento", disse inicialmente o camisa 21.



Sem saber explicar a razão para a derrota acachapante diante dos arquirrivais, Cunha afirma que o Brasil precisa melhorar enquanto equipe para a sequência do trabalho.

"Assim como, imagino que vocês, como brasileiros, estão decepcionados com essa derrota, tenho certeza que nós também estamos. Então, é muito difícil você pensar com tranquilidade para saber qual foi o ponto principal da nossa derrota. Foi um conjunto de coisas. Temos que melhorar, todo mundo tem que melhorar, fazer o possível para representar essa camisa da forma que ela tem que ser representada", concluiu.

O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 fora de casa contra o Equador, em um "jogo de seis pontos", em junho, com data e local a serem confirmados pela Conmebol, pela 15ª rodada.

Com o revés na Argentina, o time canarinho caiu para a 4ª posição da competição, com 21 pontos somados. Os equatorianos estão na vice-liderança, com 23 pontos ganhos.