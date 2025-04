Internet de graça da Starlink de Elon Musk: veja celulares compatíveis

Starlink chega ao Brasil com planos de internet para pessoas que vivem longe dos centros urbanos - Foto: Reprodução

A Starlink, serviço de internet da SpaceX do bilionário Elon Musk, chegou recentemente ao Brasil com um plano de internet veloz e com dados ilimitados para pessoas que vivem longe dos centros urbanos a partir de R$55 por mês. A empresa agora tem mais uma novidade para julho de 2025: um serviço de internet gratuita oferecendo conexão até nos locais mais remotos para alguns modelos de celulares.

Atualmente somente alguns modelos de smartphone terão acesso a essa nova tecnologia. Confira quais são:

- iPhones 14 e posteriores;

- Google Pixel 9 e suas variantes;

- Modelos da Motorola lançados a partir de 2024;

- Samsung Galaxy A14, A15, A16, A35, A53 e A54;

- Série Samsung Galaxy S21 e posteriores.

Entenda como vai funcionar essa conexão

O usuário deve primeiro ativar a opção indo em “Configurações” depois “Redes Móveis” e habilite a opção de “Conexão automática para emergências via satélite”. Após isso, sempre que ele ficar sem o sinal de cobertura tradicional, o dispositivo vai ligar automaticamente a internet da Starlink.

Atualmente o serviço só funciona com funções de emergência, como mensagens ou outros meios de comunicação emergenciais, sem downloads, navegação ou streaming.

Porém, a SpaceX já afirmou que busca maneiras de ampliar esse serviço incluindo um pacote de dados pago para oferecer dados móveis para navegação online e chamadas de voz.

Vale lembrar que a Starlink chegou recentemente ao Brasil, introduzindo um plano de internet veloz e com dados ilimitados para pessoas que vivem longe dos centros urbanos a partir de R$55 por mês