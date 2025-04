Troque a sua! Sinal das antenas parabólicas convencionais será desativado

Parabólicas tradicionais vão parar de receber sinal - Foto: Reprodução | Getty Images

O sinal dos canais de televisão nas antenas parabólicas convencionais será desativado até o final de 2025 em todo o Brasil. Algumas emissoras ainda vão antecipar a desativação, por exemplo, a Globo fará esse movimento a partir deste domingo, 30.

Os donos desse tipo de antena precisam trocar o modelo que usam por modelos mais novos, caso queiram continuar sintonizando em canais abertos via satélite. As versões que serão afetadas são aquelas maiores, feitas de tela com furinhos.

Os novos modelos são antenas digitais menores, que utilizam de um receptor compatível com a banda KU. Tal modelo segue idêntico ao que é usado pelas televisões por assinatura via satélite, como Claro e Sky.

Mesmo com essa semelhança deve ser ressaltado que a substituta não precisa de assinatura para sintonizar e pode ser obtida de forma gratuita. Confira os detalhes sobre:

Famílias de baixa renda tem direito a mudança gratuita

Caso você faça parte do grupo de pessoas que precisem trocar a antena atual por uma digital, é possível obter a nova de forma gratuita, desde que cumpra alguns requisitos. Ser dono de uma antena parabólica convencional e ser membro de uma familia de baixa renda são alguns deles.

Além disso, é necessário o registro do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do qual fazem parte beneficiários do Bolsa Família e de outros projetos de transferência de renda do governo federal. Com isso, basta entrar em contato com a entidade sem fins lucrativos Siga Antenado.

Com isso pode ser feito o agendamento troca gratuita da antena parabólica tanto pelo site da Siga Antenado, quanto pelo telefone 0800-729-2404. Vale lembrar que o atendimento para que tem direito ao serviço fica disponível até o dia 30 de junho, segundo a organização.

Qual motivo dessa medida?

Os sinais das antenas antigas serão desativados, incluindo o analógico, por conta de uma interferência com a rede 5G. A mais nova internet móvel opera em faixas de frequência próximas às captadas pela antena, gerando a interferência.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é a responsável por conduzir esse processo de desligamento.

Vale lembrar que as antenas “espinha de peixe” e/ou digitais internas não serão afetadas por essa desativação.