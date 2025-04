"Ganho de tempo", diz professor sobre IAs no meio escolar e profissional

- Foto: Reprodução | Freepik

As inteligências artificiais (IAs) vêm tendo ascensões meteóricas nos últimos anos, inicialmente como o ChatGPT, que segue sendo um dos mais atualizados do momento, até os investimentos da Google com a Google IA, redes sociais utilizando-as em seus aplicativos, como a Meta IA no WhatsApp e o Grook no X, antigo Twitter. Fato é que essa tecnologia está cada vez mais inserida em nossas vidas, seja em ambiente acadêmico ou profissional.

Porém, muitas pessoas ainda têm uma visão conturbada sobre esse assunto. O professor e coordenador do Centro de Inovação da Universidade Católica do Salvador (UCSal) Fernando Guerra explica sobre o assunto em entrevista ao Portal A TARDE.

“O uso dessas ferramentas é inexorável, ou seja, não pode ser controlada nem evitada, logo, todos vamos usá-las com muita intensidade. Porém, pessoas que não dominam esse assunto, podem gerar uma resistência e dissipar a má fama de que a IA vai roubar os empregos das pessoas, mas na verdade o que a IA faz é somente o foi pedido a ela, e se o pedido for bem feito, ela pode ser uma grande ferramenta de ganho de tempo”.

Logo, esse grande ganho de produtividade que as IAs geram para as pessoas que sabem utilizá-las pode se tornar um diferencial para futuros trabalhadores nos meios digitais, com isso, o professor detalha como seria a melhor forma de usar esse recurso.

“O principal ponto para um bom uso da IA é saber como dar um bom comando para a mesma, se você souber como direcioná-la, virá algo bom, mas se o pedido for raso e ruim, a resposta será do mesmo nível”. Com isso, o professor sugere quatro pontos que ele entende como essenciais para um bom uso das IAs.

- Declarar objetivamente quais pontos você busca;

- Passar a primeira informação de Como você que seu resultado seja entregue;

- Quais fontes, referências ou perspectivas devem ser utilizadas naquela busca;

- Analise se o conteúdo entregue pela IA foi de acordo com o que você desejava e repassar esse feedback ao sistema para que ele absorva se o que ele está entregando é pertinente ou não.

Somado a isso, o professor comentou sobre o uso das IAs no meio acadêmico, afirmando que “é dever dos professores ensinar aos alunos como utilizar a ferramenta de uma forma boa e ética”.

“Por causa do uso das IAs ser algo inevitável e incontrolável, é dever do professor instruir os alunos a usar a ferramenta de uma forma boa e ética. Já que, caso o comando do aluno for raso e sem um bom direcionamento, a resposta da ferramenta será do mesmo nível, e o aluno colocando essa resposta em um trabalho, ele será mal avaliado".

Com isso, as IAs não devem ser tratadas como algo maléfico, e sim como um “adianto de lado”, assim, as pessoas devem começar a entender o que é proveitoso e o que não é quando se trata das funções de IA.



E para destrinchar melhor esse conceito, a própria inteligência artificial responde. Em uma breve pergunta feita à ferramenta "Sider" [IA que funciona em extensões de navegadores de internet], adesinformação é um problema significativo. "Quando IAs são utilizadas para criar e disseminar informações falsas, elas podem manipular a opinião pública, causando danos à democracia e às relações sociais. A capacidade de difundir conteúdo enganoso rapidamente pode comprometer o acesso à informação verdadeira", esclarece a ferramenta.

Além disso, o uso de IAs na vigilância e privacidade também apresenta riscos que podem ser sérios. "Sistemas de vigilância em massa ou monitoramento sem o consentimento explícito das pessoas violam direitos de privacidade e liberdade individual, gerando um ambiente de desconfiança e medo", exemplificou o Sider, à reportagem.

Por isso, é importante proteger-se da desinformação e dos riscos associados ao uso de IAs na vigilância e privacidade envolve uma combinação de educação, conscientização e ações práticas.