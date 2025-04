WhatsApp vai virar MSN? Nova função no app era a sensação do Messenger

WhatsApp lembrará de função do MSN Messenger - Foto: Reprodução

O WhatsApp promete fazer muita gente entrar em clima de nostalgia em breve. Isso porque o aplicativo de mensagens trabalha para apresentar uma funcionalidade que lembra uma função do extinto MSN Messenger: compartilhar músicas.

A ideia da empresa é que usuários possam indicar aos seus contatos músicas, álbuns e podcasts do Spotify. Os dados do aplicativo de música poderão aparecer no status do app de mensagens.

A informação foi divulgada pela Meta, que declarou que será algo semelhante ao que já ocorre nos stories do Instagram.

No WhatsApp, os interessados em ouvir algo compartilhado pelos seus contatos terão que acessar a plataforma de streaming por meio de link disponibilizado na plataforma.

A função é semelhante ao que ocorreu no chat MSN Messenger, que foi muito popular durante a primeira década dos anos 2000. No programa, os usuários podiam mostrar aos contatos o que estavam ouvindo em tempo real.