Como grupos no WhatsApp ajudam baianos nas atividades físicas

Entre os vários grupos de mensagens que disputam a atenção da baiana Tayse Argôlo, um ela não deixa de visitar todos os dias. No começo do ano passado, a fotógrafa teve a ideia de juntar amigos no aplicativo de celular WhatsApp para registrar a rotina de atividades físicas. Diariamente, ao terminar de malhar, cada membro documenta que a missão do dia foi cumprida. "O grupo é o que me encoraja a treinar com mais frequência", diz. Além de Tayse, outros soteropolitanos têm apostado na motivação coletiva dos grupos em apps para manter o compromisso e a assiduidade na atividade física.

O Atletas 2025, criado por Tayse, é um grupo fechado com 10 membros, todos muito comprometidos com as metas criadas individualmente no começo deste ano. "São objetivos individuais, tem quem queira malhar 300 dias no ano, tem quem malhe 180", conta a fotógrafa. Tayse cumpriu a tarefa de treinar 21 dias em janeiro e variou as atividades: "Corri, fiz pilates, musculação, de tudo um pouco".

A assessora jurídica Victoria Nascimento também está em um grupo fitness no WhatsApp, mas o que ela é mais ativa faz parte da plataforma online GymRats. A rede social é voltada para quem busca melhorar o desempenho físico e oferece recursos para que os usuários compartilhem o progresso, façam planos e monitorem resultados. Disponível para Android e iPhone (iOS), o app é totalmente gratuito. Victoria criou o grupo em 2023 e, desde então, renova os desafios mensalmente.

Além dos registros do grupo, um dos estímulos criados por Victoria são as recompensas por objetivos cumpridos. O GymRats permite que os usuários definam uma pontuação por dias ativos e premie o vencedor. "É um incentivo a mais", diz. São válidos os exercícios que durem, no mínimo, 30 minutos.

Tayse diz que prefere manter o grupo no WhatsApp porque o aplicativo permite conversas, ao contrário do GymRats. "A ideia do desafio é justamente a gente se divertir, estar junto e dar risada, não só computar que malhamos", conta a fotógrafa, que estuda a possibilidade de premiar os membros que cumprirem as metas do mês.

No grupo online coordenado pelo gerente de produtos digitais Paulo Cézar Justiniano, as recompensas são montantes em dinheiro doados pelos participantes. A cada trimestre, cada um contribui com R$ 10 e quem malhar mais vezes neste período fica com todo o valor.

A ideia de montar o grupo surgiu depois de Paulo tentar manter uma frequência de exercícios e não ter muito sucesso. "Há alguns anos, eu alternava entre momentos de maior engajamento e outros períodos de sedentarismo", relata. Com o desafio em grupo, manter a consistência tem sido mais leve. "Parei de ver como uma tarefa e compreendi que é um momento de autocuidado, principalmente para minha saúde mental".

Frequência

Paulo mantém uma rotina de atividades que mistura musculação e exercícios aeróbicos, como a bicicleta. O objetivo da planilha de treinos atual é aumentar a massa muscular e ampliar flexibilidade e resistência. "Manter o compromisso é também um modo de controlar a ansiedade e o estresse do dia a dia", conta.

A fotógrafa Tayse também usa a atividade física como forma de cuidar da saúde mental e já praticou diversos exercícios. Fez ballet e pilates na juventude, depois migrou para a musculação, para os treinos funcionais e para a natação. "Mas eu sempre senti que a minha maior dificuldade era manter uma rotina", admite. A assiduidade de Tayse só melhorou por causa das relações sociais. "O que me faz sair de casa para malhar é encontrar com as pessoas".

O grupo online de monitoramento dos exercícios criado por ela surgiu depois desta conclusão. "Eu e algumas amigas convidamos pessoas mais próximas para entrar no movimento, justamente porque queríamos incentivo, mas sem pressão", conta. "Eu não me sinto nem um pouco cobrada pelo grupo".

Para Victoria, a iniciativa de registrar a rotina fitness é um estímulo para "vencer a si mesma todos os dias". Ao compartilhar uma selfie malhando no grupo, a assessora acredita que os outros membros vão se sentir estimulados a fazer a atividade do dia: "Se alguém se incomoda com isso ou se sente pressionado, acho que o grupo não está cumprindo com o propósito".

Para este ano, Victoria pretende manter a constância na atividade física e abrir mão da preguiça, especialmente aos fins de semana. Nestes dias de desânimo, o nosso grupo de amigos faz toda a diferença. "Quando abro o celular e vejo que uma galera já foi treinar, me levanto e vou também", diz. "Parece que se eu não for, fica faltando algo no meu dia".

Como montar um grupo fitness

1) Chame os amigos

Convide pessoas próximas que são comprometidas com a atividade física e outras que têm dificuldade. É justamente essa mistura de perfis que ajuda a manter a constância do grupo.

2) Escolha a plataforma

Os aplicativos mais conhecidos para o compartilhamento de mensagens e fotos para registro da rotina fitness são o WhatsApp e o GymRats. Este último é uma rede social exclusiva para quem deseja monitorar as atividades físicas.

3) Pense numa premiação

É muito comum que grupos com este objetivo premiem os membros mais assíduos. As recompensas variam entre brindes (como garrafas de água, suplementos alimentares e roupas de academia) até valores em dinheiro.

4) Abra mão da pressão

Grupos de amigos que desejam ter um ano mais saudável existem para estimular bons comportamentos e não para aumentar a ansiedade e a autocobrança. Por isso, ajuste os objetivos a partir da sua realidade e use sempre o bom senso.