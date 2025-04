Fotos de animes no ChatGPT: conheça o Studio Ghibli

Clássico do Studio Ghibli, "A Viagem de Chihiro" - Foto: Reprodução | Studio Ghibli

Uma onda de fotos geradas pelo ChatGPT com o estilo do Studio Ghibli vem tomando conta das redes sociais nos últimos dias, mas você sabe do que se trata esse grupo?

O Studio Ghibli é um tradicional estúdio de animação japonesas sendo responsável por várias obras mundialmente conhecidas, como “A Viagem de Chihiro”, de 2001, e “O Menino e a Garça”, de 2023, ambas venceram o Oscar de Melhor Animação.

Fundado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata no ano de 1985, o estúdio veio com uma premissa contrária do que se via no cenário atual de animações japonesas, que na época eram curtos e com um orçamento mais baixo.

Em seu segundo ano de existência, o estúdio fez sua estreia com o filme “O Castelo no Céu”, emplacando o primeiro grande sucesso da animadora, visto que somente nos cinemas, foram mais de 775 mil espectadores, segundo a Academia Brasileira de Arte.

“O Castelo no Céu”, primeiro longa do estúdio | Foto: Reprodução | Studio Ghibli

Após o primeiro sucesso, Miyazaki e Takahata produziram duas obras de formas separadas. "Meu Amigo Totoro" e" O Túmulo dos Vagalumes", respectivamente. O primeiro ainda virando a logomarca do estúdio.

"Meu Amigo Totoro", atual logomarca do estúdio | Foto: Reprodução | Studio Ghibli

Com o repentino sucesso, o estúdio mudou a forma de operar, saindo do modelo tradicional da época e adotando o sistema de “3As”, alto risco, alto investimento e alto retorno. Com isso, a empresa mudou mais uma forma de produção, começando a contratar os animadores, que antes trabalhavam como freelancers, recebendo salário que dobravam de ano em ano, pagando igualmente mulheres e homens.

A empresa cresceu de forma exponencial, o que fez Miyazaki abrir uma segunda sede levando a mais uma evolução do estúdio, que agora tinha controle de toda produção de seus filmes, desde a concepção, até a distribuição nos cinemas.

Internacionalmente a primeira obra que emplacou foi “Princesa Mononoke”, conquistando a distribuição da Disney no Ocidente. Após isso, em 2001, “A Viagem de Chihiro”, um dos grandes clássicos do estúdio, fez história sendo a primeira animação japonesa a vencer o Oscar de Melhor Animação. Tal obra fez o Miyazaki voltar de sua primeira aposentadoria, que aconteceu em 1998.

O último sucesso do Studio Ghibli foi “O Menino e a Garça”, que também faturou o Oscar de Melhor Animação e marcou o retorno de Miyazaki à ativa.