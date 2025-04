Studio Ghibli: ChatGPT também gera estilos Dragon Ball, Minecraft e Naruto

Já é possível gerar trends no estilo Dragon Ball - Foto: Reprodução

A OpenAI lançou uma atualização do ChatGPT no fim de março que viralizou com imagens no estilo do Studio Ghibli. A tendência gerou debates sobre direitos autorais e também sobrecarregou os servidores, após um aumento massivo de assinantes.

No entanto, se engana quem pensa que existe apenas essa possibilidade. Também é possível gerar Dragon Ball, Minecraft e Naruto e outras versões. Sam Altman, CEO da empresa, chegou a dizer que houve um milhão de novos usuários por hora no auge da trend. No mesmo dia, o recurso ficou disponível para usuários gratuitos.

Além do sucesso da ferramenta, a OpenAI recebeu um investimento de US$ 40 bilhões, se tornando a segunda empresa privada mais valiosa do mundo, atrás apenas da SpaceX.

Gerando imagens no ChatGPT com o estilo Ghibli

A versão gratuita do ChatGPT tem limite de imagens, mas o plano Plus (R$ 114,65) permite uso ilimitado. Dá pra gerar imagens descrevendo com detalhes ou usando uma imagem existente e o prompt:

“Reestilize esta imagem no estilo do Studio Ghibli. Mantenha todos os detalhes.”

O GPT-4o ajusta a imagem conforme o pedido, mantendo o cenário fiel e aplicando o traço de anime.

O estilo Ghibli e a IA

O Studio Ghibli, fundado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, é famoso pelo estilo desenhado à mão e cenários detalhados. Clássicos como Totoro e A Viagem de Chihiro conquistaram o mundo. Curiosamente, Miyazaki já criticou o uso de IA na arte, mas o estúdio não se pronunciou sobre o uso do ChatGPT.

Conheça outros estilos

Dragon Ball e Naruto

O ChatGPT trata Dragon Ball como conteúdo protegido, então evita usar diretamente o nome. Mas dá pra contornar com prompts como:

“Transforme esta imagem com o estilo de arte de Dragon Ball.” ou “Anime shonen dos anos 1980 com traços de Akira Toriyama.”

Funciona melhor para traços semelhantes. Com Naruto, o prompt direto funciona: “Reestilize esta imagem no estilo de Naruto.”

Os Simpsons e Family Guy

Esses estilos têm mais restrições por direitos autorais. Mas você pode tentar:

“Transforme as pessoas desta imagem em personagens dos Simpsons (ou Family Guy).”

Minecraft

O mesmo vale para Minecraft. O prompt básico funciona bem: “Transforme esta imagem no estilo de Minecraft.”

Ou use algo mais específico: “Adicione cenário inspirado em Minecraft Dungeons.”

LEGO

O estilo LEGO também responde bem ao prompt direto: “Transforme as pessoas desta imagem em personagens de LEGO.”

Por que o ChatGPT trata os estilos de forma diferente?

O ChatGPT é mais eficiente com estilos como Ghibli porque eles não são considerados propriedade intelectual restrita. Já Dragon Ball, Simpsons e outros têm proteções mais rígidas. Minecraft e LEGO têm visuais únicos, então funcionam bem mesmo com limitações.