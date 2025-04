Fora do ar? Spotify apresenta instabilidade e usuários reclamam

- Foto: Reprodução | Pixabay

Para aqueles que gostam de curtir uma música no carro, no trabalho ou na academia parece que o cenário não é positivo. O Spotify, uma das principais plataformas de música do mundo, apresentou instabilidade e ficou fora do ar na manhã quarta-feira, 16.

Segundo o site Downdetector, que mede as reclamações, houve um pico de mais de quatro mil reclamações por volta das 10h20. No entanto, o Spotify não se pronunciou sobre o motivo da pane. Os usuários comentam a situação nas redes sociais.

Confira:

com o spotify fora do ar, eu tô trabalhando literalmente assimpic.twitter.com/rU2oLLUwsB — Riick 🐊 (@orickverso) April 16, 2025

mds o spotify caiu e isso interfere diretamente na minha produtividade no trabalho — ray (@ennayary) April 16, 2025

spotify tá fora do ar? parou do nada aqui pic.twitter.com/Pu8So6tbiy — allex | MꓯYHEM (@TheFameMonster) April 16, 2025