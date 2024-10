Misturando resistência e melancolia, banda baiana Ursal lança novo EP

Ursal é composta por Marcus Azevedos, Breno Pires e Vinícius Pereira - Foto: Leo Mooreyra / Divulgação

A banda Ursal, uma das maiores expoentes do rock alternativo de Salvador, lançou um novo EP batizado de 'Estranho'. As seis músicas, que possuem 11 minutos ao total e estão disponíveis nas plataformas de streaming, misturam rock latino dançante com letras que falam de resistência de forma melancólica.

"Acreditamos no poder da música como um instrumento de mudança e expressão, e nosso som reflete isso", conta Marcus Azevedo, vocalista do grupo.

A banda define o novo EP como uma exploração profunda das emoções e dilemas da experiência do indivíduo.

"Buscamos provocar reflexões sobre a realidade atual, abordando temas como injustiça, identidade e resistência. A proposta é criar um som visceral e impactante, que não apenas faça o público sentir, mas também questionar e se conectar com as questões abordadas. Queremos deixar uma marca significativa no cenário musical, reafirmando nosso compromisso com a autenticidade e a crítica social", revela Marcus.

Em uma mistura de punk rock, hardcore e grunge, as músicas possuem guitarras imersivas e batidas pulsantes, proporcionando uma atmosfera densa e energética, enquanto as letras exploram emoções e questionamentos.

"Buscamos um equilíbrio entre melodia e agressividade. Cada faixa oferece uma experiência sonora diferente, convidando o ouvinte a mergulhar na realidade da vida moderna", encerra o integrante da banda.

Ursal é composta por Marcus Azevedos, Breno Pires e Vinícius Pereira.

