'Leve': Benjaminn (ex-Mar Revolto e Alquímea) lança novo álbum

Benjaminn - Foto: Reprodução

O cantor e compositor Benjaminn apresenta seu novo álbum, “Leve”, um trabalho que convida o público a uma jornada musical repleta de poesia, melodias envolventes e mensagens de esperança. Inspirado pela necessidade de encontrar um refúgio em tempos turbulentos, o artista busca transmitir uma sensação de paz interior e conexão com a natureza através de suas composições.

Benjaminn compartilha que a ideia do álbum surgiu a partir de uma entrevista histórica de Jimi Hendrix, pouco antes da sua morte, em que o lendário guitarrista expressava o desejo de reger uma orquestra com violinos, pois sentia que "os tempos estavam pesados demais."

Seguindo esse pensamento, Benjaminn canaliza a mesma visão ao propor músicas mais harmônicas, melódicas e poéticas em seu novo trabalho, apontando para a necessidade de equilíbrio em um mundo cada vez mais caótico.

Uma das faixas de destaque do álbum é uma releitura de "O Sal da Terra", clássico de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, lançado originalmente em 1981. Benjaminn explica que essa canção reflete o desejo de um mundo melhor, que também ressoa em suas composições. "Eu quis manter viva essa chama de esperança por uma sociedade justa e perfeita", afirma o artista.

Com oito faixas, "Leve" convida os ouvintes a uma jornada musical que vai desde homenagens a ícones como Jimi Hendrix, até a celebração de encontros e amores em músicas como "Feliz em Te Ver" e "Eu Bem Sei". Benjaminn incorpora elementos da bossa nova, música pop, percussões e referências esotéricas, criando uma atmosfera inédita em suas composições. A faixa "Dono Desse Mar", por exemplo, evoca a saudade das praias da Bahia e a conexão profunda com a natureza.

O álbum é um lançamento da produtora Universo Verde Digital, que, segundo o artista, ofereceu todo o suporte técnico necessário para a realização do projeto. O álbum foi gravado com o engenheiro de som Antônio Augusto Jr, cuja expertise foi essencial para dar vida às composições.

Com uma proposta artística que foge dos modismos e tendências do mercado, Benjaminn espera que "Leve" seja apreciado por aqueles que buscam uma experiência musical completa e atemporal. "Nós somos a indústria e não o mercado", reflete ele, citando as palavras do amigo e parceiro Carlinhos Brown.