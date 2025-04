⁠WhatsApp finalmente ganha nova funcionalidade muito desejada pelos usuários; saiba qual

WhatsApp tem se adaptado e adotado também às ferramentas de IA - Foto: Fernanda Carvalho/Fotos Publicas

O WhatsApp passou a adotar um novo gerenciador de figurinhas mais aprimorado. A nova função anunciada na última quarta-feira, 16, permite criar e compartilhar pacotes inteiros de stickers diretamente no mensageiro.

Um desejo antigo, já muito solicitado pela comunidade desde os stickers, lançados em 2018, a novidade foi antecipada em versões experimentais do WhatsApp. Até então, o aplicativo permitia apenas salvar figurinhas na pasta “Favoritos”, que facilmente se torna desorganizada e difícil de usar com o tempo.

Agora, o WhatsApp permite a criação de pacotes personalizados de figurinhas, e elimina, assim, a necessidade de usar aplicativos de terceiros. A solução comum até então, possibilita mover qualquer figurinha para essas pastas e identificá-las com um nome customizado.

Uma vez criado, o pacote exibe suas figurinhas organizadas logo abaixo do nome escolhido.

Confira como montar um pacote de figurinhas no WhatsApp:

Passo 1: Em uma conversa, abra a bandeja de stickers;

Passo 2: Toque e segure em um sticker até abrir a seleção de itens;

Passo 3: Escolha as figurinhas que deseja mover para um pacote específico;

Passo 4: Toque no ícone de “+” para adicionar a um novo pacote;

Passo 5: Após seleção e montagem, as figurinhas aparecerão organizadas no novo pacote que fica disponível e visível na bandeja de stickers.

Distribuição gradativa

O novo recurso está sendo distribuído de forma gradativa para os usuários do aplicativo. A marca orienta ainda estar atento às atualizações disponíveis na Play Store e App Store para garantir o acesso à novidade, uma vez liberada.

Outras funções do WhatsApp

Inteligência Artificial

Recentemente, em nova atualização o WhatsApp adotou a Meta AI, ferramenta de Inteligência Artificial, semelhante ao ChatGPT, capaz de responder perguntas de qualquer gênero, fazer recomendações úteis, criar imagens geradas por inteligência artificial, gerar conversas com “personagens” que tenham interesses em comum com o usuário, dentre outros serviços.

Para utilizar ferramenta, é necessário procurar o ícone da Meta AI, que é um círculo azul e roxo, disponível na sessão de envio de mensagem, ou digitar o “@” e mencionar a Meta AI e em seguida iniciar a conversa e enviar a pergunta, solicitação ou pedir sugestões.

Canais de transmissão

A função permite que os usuários criem enquetes, enviem mensagens de voz, compartilhem atualizações do grupo nos Status e incluam mais administradores. A função Canais do WhatsApp funciona desde 2023 e é uma espécie de lista de transmissão, onde apenas o criador pode enviar mensagens.

Para criar um canal de transmissão o usuário deve ir na aba inferior em “Atualizações”, em seguida ir na sessão “Canais” e tocar no “+” na opção “Criar Canal”, depois em "Continuar", selecionar uma foto, definir um nome e adicionar uma descrição.

Formatação de Texto

Anunciado em fevereiro de 2024, o aplicativo oferece agora a possibilidade de criar listas de itens, listas numerada, citações de bloco e códigos embutidos. Os recursos facilitam o destaque de informações importantes no texto e permitem uma comunicação mais clara na rede social.

Para fazer uma lista de itens, basta inserir o (-) seguido de um espaço e escrever o texto. Em caso de listas numeradas, é preciso digitar um número, um ponto e em seguida um espaço (1). Para usar a citação de bloco para destacar um trecho importante basta inserir “>” seguido de um espaço antes do texto na mensagem. Já o código embutido aparece ao inserir um acento grave “`” antes e depois do texto.