Google perde processo e é considerado monopólio irregular

Google perde ação judicial e é considerado monopólio ilegal - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

Após decisão judicial revelada nesta quinta-feira, 17, o Google é considerado oficialmente como um monopólio irregular de anúncios na internet. A companhia era acusada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por práticas anticompetitivas de mercado, gerando prejuízos para anunciantes e usuários.

Uma audiência ainda será agendada para estabelecer quais vão ser as medidas punitivas aplicadas contra a empresa.

Quais as acusações contra o Google?

De acordo com o documento do veredito, o Google é responsável por “privar rivais da habilidade de competir” nos meios de anúncios online.

Isso porque a empresa integra duas ferramentas próprias, as oferecendo aos clientes por meio de políticas de contratos e integrações de tecnologia. Tais ferramentas são o “Google Ad Exchange (Adx), plataforma de leilão de anúncios em tempo real da empresa, e o “Google Ad Manager”, ferramenta que inclui os serviços como “DoubleClick for Publishers (DFP), um serviço de auxílio para aumentar a receitas dos anúncios.

A primeira acusação envolvia o monopólio de três pontos: ferramentas de publicação de publicidade, a rede de clientes e anúncios, e o sistema que atua como intermediário nas transações de empresas e anunciantes. Assim, tanto as companhias que fariam os anúncios e exibições desses materiais ficariam restritos a somente um tipo de serviço.

O que a Google diz sobre o caso:

A juíza do caso, Leonie Brinkema, recusou a primeira acusação de que a empresa teria um monopólio no sistema aberto de exibição de anúncios, que no caso acontece fora do próprio sistema, ou seja, sites que não tem uma relação direta com o Google. A empresa vê isso como uma grande vitória e visa recorrer em outros tópicos.

A porta-voz da empresa, Lee-Anne Mulholland, falou ao site The Verge: "Nós discordamos da decisão da Corte sobre nossas ferramentas de publicação. Os veículos têm muitas opções e eles escolhem o Google porque nossas ferramentas tecnológicas são simples, acessíveis e efetivas. "

Quais consequências o Google pode sofrer?

Caso a empresa não consigam recorrer com sucesso na decisão, o Google pode, em uma recomendação radical, porém não descartada, ser obrigada a vender uma de suas ferramentas de anúncios.

Visto que o Departamento de Justiça dos EUA ainda terá mais uma etapa importante contra a empresa nos tribunais em momentos futuros.

Vale lembrar que em agosto do ano passado, a empresa perdeu mais uma ação na mesma esfera, porém essa por monopólio no que visa buscas, mas essa ainda não teve uma pena definida. Nesse caso, a primeira recomendação do governo foi que o Google fosse obrigado a se fragmentar e comercializar ao menos a divisão responsável pelo Chrome e até a unidade do sistema operacional do Android.