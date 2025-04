Projeto oferece cursos gratuitos na área de jogos

Veja as inscrições para os cursos - Foto: Divulgação

A instituição sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas até o dia 2 de maio para dois cursos gratuitos e on-line voltados ao mercado de jogos: “Criação de Jogos Analógicos” e “Criação de Jogos Digitais".

O primeiro é direcionado aos educadores e lideranças no intuito de desenvolver um jogo analógico que auxilie o trabalho pedagógico em grupo, e abordar temas como equidade racial e igualdade social. Ela faz parte do Projeto "Empoderamento e Tecnologia: Jovens Negras no Audiovisual". O público prioritário é de professores da rede pública, educadores sociais e lideranças.

Já para o curso de Criação de Jogos Digitais, a turma criará jogos voltados à temática ambiental, e tratará de assuntos como justiça climática e genocídio ambiental. O objetivo é que as criações promovam a conscientização social e disseminem o conteúdo para populações em vulnerabilidade social.

Para este, o público prioritário é formado por mulheres negras, trans, indígenas, travestis e refugiadas, a partir dos 18 anos.

Veja as inscrições para os cursos

Criação de Jogos Analógicos

Inscrições: até 02/05 (sexta-feira) através do formulário: https://docs.google.com/forms/d/1quFmAF8yct1qqG_tEW4ln9pXnvXVY69SQyTYcJuhl3w/viewform?edit_requested=true

Aula inaugural: 06/05 (terça-feira)

Período: 07/05 a 09/07 (às segundas e às quartas)

Horário: 18h30 às 21h30

Formato: on-line

Mais informações: [email protected] / Instagram: cinema_nosso



Criação de Jogos Digitais

Inscrições: até 02/05 (sexta-feira) através do https://docs.google.com/forms/d/1quFmAF8yct1qqG_tEW4ln9pXnvXVY69SQyTYcJuhl3w/viewform?edit_requested=true

Aula inaugural: 07/05 (quarta-feira)

Período: 08/05 a 01/07 (às terças e às quintas)

Horário: 18h30 às 21h30

Formato: on-line

Mais informações: [email protected] / Instagram: cinema_nosso