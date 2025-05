Nintendo Switch 2 tem preço e data de lançamento definidos no Brasil

Nintendo Switch tem data e preço definidos para o Brasil - Foto: Divulgação | Nintendo

O Nintendo Switch 2 agora tem uma data e preço confirmados no Brasil. Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, 23, a Nintendo confirma que o console híbrido chega no dia 5 de julho, assim como no restante do mundo, além de revelar que sugere o preço a partir de R$4.499,90. A pré-venda do console ainda não tem data definida, mas deve começar em breve.

Vale ressaltar que, no exterior, o console será vendido por US$449,99 que dá cerca de R$2.560 em conversão direta e sem impostos. Além disso, o Switch 2 vem consideravelmente mais caro que seu predecessor, que chegou custando R$2.999.

Jogos mais caros

Além do preço do console estar mais alto, os jogos também terão um acréscimo em seu valor, sendo sugerido R$499,90 para Mario Kart World e R$439,90 para Donkey Kong Bananza. Tais valores estabelecem um novo patamar para os próximos lançamentos do console, já que, para o primeiro Switch, os jogos estavam originalmente saindo por R$249,00. Para comparação, o jogo mais caro do catálogo, era The Legend of Zelda: Tear of the Kingdom, custando R$399,00.