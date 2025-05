Preso no Japão homem suspeito de envolvimento em morte de brasileira

Amanda Borges esteve no Grande Prêrmio do Japão de Fórmula-1 no início de abril. - Foto: Reprodução | Instagram

Um homem de 31 anos foi preso no Japão por suspeita de envolvimento da brasileira Amanda Borges, encontrada morta dentro de um apartamento. Segundo a imprensa local, Abailiya Patavadighe Pathum Udayanga, natural do Sri Lanka, está desempregado. e morava no mesmo apartamento onde o corpo foi encontrado.

Udayanga foi preso sob suspeita de incêndio criminoso. A relação entre ele e a brasileira ainda não está clara e é investigada. Segundo a polícia japonesa, embora ele tenha percebido que o interior do apartamento estava começando a pegar fogo, Udayanga saiu do local sem tentar apagar as chamas, o que fez com que o fogo se alastrasse.

"Fiquei em choque e não consegui apagar o fogo", disse o suspeito em depoimento, de acordo com a estatal japonesa. O apartamento fica em um prédio de dois andares em Hon-Sanrizuka, na cidade de Narita.

O delegado que acompanha o caso afirmou à família que a brasileira pode ter sido morta por asfixia devido à inalação da fumaça. Pertences de Amanda, como bolsas e o celular, foram roubados. A polícia investiga se ela foi dopada e se houve abuso sexual.

"Aparentemente, foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Tentaram ocultar o cadáver também", disse Thiago Borges, primo de Amanda, à Record TV. O Itamaraty informou que o governo brasileiro está em contato com a família de Amanda e com as autoridades japonesas.

O Governo de Goiás afirmou que também está em contato com a família dela. O estado iniciou o processo para auxílio funerário, segundo o Gabinete de Assuntos Internacionais. Amanda, 30, nasceu em Caldazinha, no interior de Goiás. Ela estudou na Faculdade de Letras da UFG (Universidade Federal de Goiás) e concluiu o mestrado em linguística no ano de 2023.

Amanda era apaixonada por Fórmula 1. Nas redes sociais, a pesquisadora compartilhou diversas publicações sobre as corridas. Ela foi ao Japão justamente para acompanhar o GP de Fórmula 1 no país, que ocorreu no dia 6 de abril.