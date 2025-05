Julgamento do caso Sean 'Diddy' Combs começa em maio; saiba como será

Sean ‘Diddy’ Combs está preso desde setembro de 2024 - Foto: AFP

A seleção do júri do julgamento criminal de Sean “Diddy” Combs começa nesta segunda-feira, 5. O magnata é acusado por extorsão, transporte para prostituição e tráfico sexual. Se condenado em todas as acusações, pode enfrentar prisão perpétua.

O milionário se declara inocente diante dos crimes citados. O controverso magnata da música está sob custódia no Centro de Detenção Metropolitano (MDC) no Brooklyn desde sua prisão em setembro de 2024.

O julgamento

Com o início no dia 5 de maio, a seleção do júri para o julgamento começa com as declarações iniciais previstas para 12 de maio. A previsão é que o julgamento dure várias semanas.

Quais são as acusações?

O magnata, Sean “Diddy” Combs foi preso em Nova York após ser indiciado por uma acusação de conspiração para extorsão, tráfico sexual e outra acusação de transporte para prostituição, em setembro de 2024.

Ele se declarou inocente dessas acusações. Em abril, os promotores apresentaram novas denúncias substitutivas que acrescentou uma acusação adicional de tráfico sexual e outra acusação adicional de transporte para prostituição, porém Sean “Diddy” Combs se declarou inocente dessas acusações, novamente.

De acordo com a promotoria, o magnata coagiu pelo menos três mulheres a praticar atos sexuais com ele e, às vezes, com prostitutos masculinos, durante ocasiões conhecidas como “Freak Offs”, onde as mulheres supostamente eram drogadas e forçadas a fazer sexo por dias.

As autoridades alegam ainda que Sean “Diddy” Combs gravou alguns dos atos sexuais que usava para ameaçar e controlar suas vítimas ao prometer oportunidades financeiras e de carreira, bem como por meio de ameaças de violência e outros danos.

Além de seu caso criminal, o magnata é alvo de dezenas de processos civis de supostas vítimas, incluindo aquelas que eram menores de idade na época das alegações, que afirmam terem sido drogadas e sexualmente agredidas pelo magnata da música.

Os processos civis não fazem parte do julgamento criminal federal de Sean “Diddy” Combs, o juiz do julgamento criminal federal decidiu durante uma audiência em abril que a maioria das evidências sobre alegações anteriores de agressão sexual contra o músico que não estão incluídas na denúncia não seria permitida no julgamento.

Haverá transmissão do julgamento?

De acordo com as regras do tribunal federal, o julgamento de Sean “Diddy” Combs não será televisionado. Quaisquer imagens de dentro do tribunal provavelmente virão de um artista forense.

Testemunhas

Quatro vítimas em processos judiciais foram identificadas pelo governo, elas devem testemunhar no julgamento.

Durante uma audiência preliminar em 18 de abril, o juiz do caso determinou que três das quatro supostas vítimas mencionadas na denúncia podem testemunhar sob pseudônimos.

Uma das pessoas referidas na denúncia, é Cassie Ventura, ex-namorada de Sean “Diddy” Combs, que optou por testemunhar usando seu próprio nome. Já outra vítima também escolheu testemunhar usando seu próprio nome, segundo documento judicial.