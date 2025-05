'Star Wars Day': Casa Branca posta foto de Trump com sabre de luz

Trump sarado e com sabre de luz foi postado no X no dia festejado pelos fãs de 'Star wars' - Foto: Reprodução | X

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece ter descoberto um novo hobby. Depois de postar uma foto no perfil oficial da Casa Branca onde aparecia como o novo Papa, o mandatário usou a inteligência artificial para se transformar em um personagem de 'Star Wars'.

Os fãs da saga comemoram o dia 4 de maio devido à coincidência da data com a famosa frase dos rebeldes: 'may the force be with you' (que a força esteja com você) que, na língua inglesa, soa parecido com 'may the fourth' (4 de maio).

Na foto postada pela Casa Branca, Trump aparece como um personagem fortão de "Star Wars" portando um sabre de luz vermelho. Junto à mensagem, publicada na rede social "X", um texto diz:

"Feliz dia 4 de maio para todos, incluindo os lunáticos da esquerda radical que estão lutando tão duro para trazer Lordes Sith, assassinos, traficantes, prisioneiros perigosos e membros conhecidos da gangue MS-13, de volta à nossa galáxia. Você não é a Rebelião - você é o Império. Que o 4 esteja com você."